. Регулятор в Британии откладывает решение по сделке Microsoft и Activision «по особым причинам»





Чтобы завершить покупку Activision Blizzard компания Microsoft ожидает решения крупных регуляторов — в Великобритании и Евросоюзе, пока у нее идут прения с FTC на территории США. Как в Великобритании, так и в Евросоюзе сделка сейчас находится в фазе углубленного расследования у регуляторов, и, как стало известно, окончательное решение в Великобритании будет вынесено позже, чем ожидалось.

Регулятор в Великобритании опубликовал документы, в которых объявил о продлении периода расследования по «особым причинам». В «Уведомлении о продлении периода расследования» регулятор объясняет, почему требуется больше времени для предоставления окончательного отчета по сделке между Microsoft и Activision Blizzard:

Группа по расследованию решила, что отчетный период должен быть продлен на восемь недель в соответствии со статьей 39 (3) Закона, поскольку она считает, что существуют особые причины по которым окончательный отчет не может быть подготовлен и опубликован в течение отчетного периода.

Таким образом, теперь регулятор в Британии должен опубликовать решение до 26 апреля. При этом, CMA отмечает, что стремится завершить расследование как можно скорее.