. Россиянам объяснили, как легче войти в рабочий режим после новогодних праздников

Возвращаться на работу после праздников или длительного отпуска всегда сложно, но есть ряд правил, соблюдая которые можно облегчить выход на службу после отдыха. Об этом "Мосленте" рассказала клинический психолог, руководитель реабилитационного центра Клиники доктора Исаева "Двойной Диагноз" Татьяна Метелева.

В процессе выхода на работу после праздников "участвует биохимия, а также гормональный режим". Во время отдыха организм настраивается на "режим счастья, покоя и получения удовольствия".

"Все это расслабляет и настраивает на определенный ритм, в это время выделяются другие гормоны. Вливаться в работу после праздников особенно сложно, когда она подразумевает некий стресс".

Начать настраиваться на работу нужно за пару дней до завершения праздников. Можно сделать несколько рабочих звонков или ответить на письма за два дня до начала рабочей недели, чтобы настроиться на работу и войти в ритм. За два дня до начала работы нужно запланировать дела на месяц или обозначить задачи, которые необходимо выполнить сразу же после Нового года.

Следует максимально расписать первую рабочую неделю, чтобы на каждый день приходилось какое-то важное дело. Благодаря планированию появляются мотивация и настрой. Эксперт напомнила, что если есть мотивация, то есть последовательность действий: "Если что-то написано в ежедневнике как "must do", то, скорее всего, эти дела будут сделаны, и вы настроитесь заранее на работу".

Думают о работе как о тяжелом испытании после праздников даже те, кто очень любит свою работу. Таким людям полезно будет выписать десять любимых в работе вещей. Вспомнить о чем-то хорошем, что работа привносит в жизнь, о бонусах, которые она дает.

"Многое зависит от того, как вы проводите праздники. Если в праздники действительно получается по-настоящему отдохнуть (выспаться, много гулять), то у людей даже возникает зачастую желание побыстрее выйти на работу. Наш организм работает циклично, и когда человек сильно отдохнул, то он хочет сменить отдых на какую-то деятельность. В этом смысле — это проверка, как человек провел праздники", - указала Метелева.

Полезно будет за несколько дней до первого послепраздничного рабочего дня постараться просыпаться пораньше - переводить ритм в привычное для работы русло.

Нутрициолог ранее дала советы, как правильно "закусывать" алкоголь на новогодние праздники. Оказалось, что самый худший вариант закуски — жирная пища.