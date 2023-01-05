. Россиянки массово отправились рожать в Аргентину
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россиянки массово отправились рожать в Аргентину

Россиянки массово отправились рожать в Аргентину

В прошлом году в Аргентине был отмечен рост числа гражданок России, которые прибыли в страну, чтобы родить ребенка, пишет The Guardian, ссылаясь на главу консульского отдела российского посольства в Аргентине Георгия Полина. За 2022 год в латиноамериканскую страну переехали 2-2,5 тысячи россиян. Многие из них - беременные женщины.

В нынешнем году показатель может вырасти до 10 тысяч человек. Глава агентства по оказанию услуг беременным россиянкам за границей Ева Пекурова сообщила, что высокий спрос на поездки в Аргентину обусловлен безвизовым режимом в течение 90 дней и более. Кроме того, продлить пребывание в Аргентине и подать заявление на получение вида на жительство достаточно просто.


Ранее агентство Пекуровой предлагало родильные туры в Майами, но из-за пандемии коронавируса Соединенные Штаты закрыли границу, а российская спецоперация на Украине еще больше усложнила поездки для россиян в эту страну. В январе 2020 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп ужесточил выдачу туристических виз беременным женщинам, которые собираются рожать в стране.

В Буэнос-Айресе высокое качество медицинского обслуживания. Те иностранцы, чей ребенок родился на территории Аргентины, получат возможность упрощенного оформления гражданства - менее чем за два года. Аргентинский паспорт позволяет совершать краткосрочные поездки в 171 страну без виз, включая страны Евросоюза, Великобританию и Японию. Сегодня в аргентинских больницах даже можно встретить рекламу на русском языке.

В мае прошлого года россияне купили рекордное количество недвижимости в Турции. В октябре прошлого года в Финляндии перестала принимать карты UnionPay единственная работающая с ними сеть банкоматов. Это обусловлено повышенным спросом на наличные евро со стороны приезжающих россиян.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Россиянки массово отправились рожать в Аргентину
Россиянки массово отправились рожать в Аргентину
Германия передаст Украине батарею Patriot
Германия передаст Украине батарею Patriot
Рождественский сочельник 6 января 2023 года: сколько блюд должно быть на праздничном столе
Рождественский сочельник 6 января 2023 года: сколько блюд должно быть
Маск спросил мнение пользователей Twitter о его вовлечении в политику
Маск спросил мнение пользователей Twitter о его вовлечении в политику
В российском городе ввели ЧС после пожара в жилом доме
В российском городе ввели ЧС после пожара в жилом доме
Microsoft объявила о партнерстве в рамках Game Pass с HP, Lenovo, MSI и другими брендами
Microsoft объявила о партнерстве в рамках Game Pass с HP, Lenovo, MSI
В Германии оценили вероятность дефицита газа зимой
В Германии оценили вероятность дефицита газа зимой
Байден отреагировал на предложение Путина о прекращении огня
Байден отреагировал на предложение Путина о прекращении огня
Hades II получит русскоязычную локализацию, разработчики ищут переводчиков
Hades II получит русскоязычную локализацию, разработчики ищут
Анастасия Волочкова опять эпатирует публику голом в виде
Анастасия Волочкова опять эпатирует публику голом в виде
Никита Михалков оказался в больнице в тяжелом состоянии
Никита Михалков оказался в больнице в тяжелом состоянии
Альбину Джанабаеву гонят из России из-за высказываний Меладзе
Альбину Джанабаеву гонят из России из-за высказываний Меладзе

Топ на сегодня

Во Франции заявили о закрытии сотен предприятий
Во Франции заявили о закрытии сотен предприятий
Шойгу заявил о способности «Цирконов» преодолеть любую ПВО и ПРО
Шойгу заявил о способности «Цирконов» преодолеть любую ПВО и ПРО
Юлия Савичева была раздавлена Максимом Фадеевым
Юлия Савичева была раздавлена Максимом Фадеевым
Посол Индонезии сообщил о рассмотрении вопроса об использовании карт «Мир»
Посол Индонезии сообщил о рассмотрении вопроса об использовании карт
Израненный звезда "Мстителей" показал себя после того, как попал под гусеницы снегоуборочной машины
Израненный звезда "Мстителей" показал себя после того, как

Еще по теме

Лавров отменил визиты в Аргентину и на Кубу
Численность населения Японии продолжает уменьшаться
Моралес получит статус беженца в Аргентине
После фото «в стиле Рэмбо» СМИ сообщили о бегстве Яценюка в Аргентину