. Россиянки массово отправились рожать в Аргентину

В прошлом году в Аргентине был отмечен рост числа гражданок России, которые прибыли в страну, чтобы родить ребенка, пишет The Guardian, ссылаясь на главу консульского отдела российского посольства в Аргентине Георгия Полина. За 2022 год в латиноамериканскую страну переехали 2-2,5 тысячи россиян. Многие из них - беременные женщины.

В нынешнем году показатель может вырасти до 10 тысяч человек. Глава агентства по оказанию услуг беременным россиянкам за границей Ева Пекурова сообщила, что высокий спрос на поездки в Аргентину обусловлен безвизовым режимом в течение 90 дней и более. Кроме того, продлить пребывание в Аргентине и подать заявление на получение вида на жительство достаточно просто.



Ранее агентство Пекуровой предлагало родильные туры в Майами, но из-за пандемии коронавируса Соединенные Штаты закрыли границу, а российская спецоперация на Украине еще больше усложнила поездки для россиян в эту страну. В январе 2020 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп ужесточил выдачу туристических виз беременным женщинам, которые собираются рожать в стране.

В Буэнос-Айресе высокое качество медицинского обслуживания. Те иностранцы, чей ребенок родился на территории Аргентины, получат возможность упрощенного оформления гражданства - менее чем за два года. Аргентинский паспорт позволяет совершать краткосрочные поездки в 171 страну без виз, включая страны Евросоюза, Великобританию и Японию. Сегодня в аргентинских больницах даже можно встретить рекламу на русском языке.

В мае прошлого года россияне купили рекордное количество недвижимости в Турции. В октябре прошлого года в Финляндии перестала принимать карты UnionPay единственная работающая с ними сеть банкоматов. Это обусловлено повышенным спросом на наличные евро со стороны приезжающих россиян.