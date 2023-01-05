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Российским регионам предрекли аномальные морозы до 53 градусов

Российским регионам предрекли аномальные морозы до 53 градусовМетеоролог Вильфанд предупредил жителей регионов России о морозах до 53 градусов

В российских регионах ожидаются аномальные морозы, предупредил метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова приводит ТАСС.

Жителям Якутии, Магаданской области и Чукотки он предрек понижение температуры до минус 48-53 градусов. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах — до 45-47 градусов мороза.

В европейской части России ожидаются морозы до 34-37 градусов. До 30-37 градусов мороза с 5 по 9 января ожидается в Архангельской области и Ненецком автономном округе, до 30-39 градусов — в Коми, до 26 градусов в Карелии, до 33 — в Вологодской области, в Санкт-Петербурге — до 23-25 градусов Мороза.

С 7 по 9 января в Вологодской области будут морозы до 20-21 градуса, в Астраханской области — до 17-19 градусов, а в Ростовской — до 15-17 градусов.

В Свердловской области с 5 по 9 января ожидается понижение температуры до минус 34 градусов, в Челябинской области — до минус 33-34 градусов, в Курганской и Тюменской областях — до минус 25-30 градусов.

Ранее Вильфанд сообщил, что в Центральной России на Рождество ожидаются сильные морозы. По его словам, днем 7 января температура может опуститься до минус 15-20 градусов, а вечером до минус 25, местами до минус 30 градусов. Такая погода сохранится и 8 января.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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