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Рождественские Святки в 2023 году: когда начинаются празднования и какие традиции соблюдали наши предки

Рождественские Святки в 2023 году: когда начинаются празднования и какие традиции соблюдали наши предки

Одним из самых любимых праздников для православных верующих считаются Святки. Это не один день, а целых 12 дней веселого времяпрепровождения, которые объединяют Рождество и Крещение. Мы расскажем, когда начинаются Святки в 2023 году и как их принято праздновать согласно традициям наших предков.

Когда начинаются Святки в 2023 году

По церковному календарю Святки начинаются 6 января, накануне Рождества Христова. В народе это торжество называют Сочельником. Начало Святок — 6 число с восходом первой звезды на небе. Празднования длятся до Крещенского сочельника, который принято отмечать 18 января.


Для верующих период Святок считается одним из важных в году. В это время наши предки гуляли, ходили в гости, накрывали щедрые столы и веселились.

Традиции празднования Святок

Наши предки в давние времена посвящали период празднования Святок своей семье и друзьям. Сегодня практически ничего не изменилось: по-прежнему принято ходить в гости и отмечать Сочельник. Важно приходить не с пустыми руками, а с различными подарками. Они символизируют дары волхвов, которые те приносили во время рождения Спасителя.


В первые дни Святок девицы на Руси гадали на суженых. Правда, церковь не одобряет такую народную традицию. Однако это обычная девичья забава, в которой нет ничего страшного.

Раньше в праздничный период было принято украшать дом свечами, которые не только излучали свет, но и были символом Иисуса Христа. На полу крестьяне раскладывали солому, а в углу ставили сноп. Такие простые обряды привлекали в дом удачу и финансовое благополучие.

Хозяйки к праздничному столу готовили 12 постных блюд. С восходом первой звезды на небе, христиане садились за стол. Сочельник было принято отмечать всей семьей. Согласно поверьям, если один из членов семьи по какой-либо причине отсутствовал, то его ждал сложный год.

Запреты на Святки в 2023 году

Период Святок считается одним из самых беззаботных и веселых в году, поэтому ни в коем случае нельзя проводить это светлое время в унынии и грусти. Помимо этого, запрещено:

  • отказывать в помощи нищим и нуждающимся. В Сочельник важно делать много добрых дел, помогая не только членам своей семьи, но и другим людям. Чем больше добрых дел сделает человек, тем удачливее для него будет год;


  • убирать в доме, стирать и заниматься рукоделием. Если в первый день Святок вынести мусор, то можно лишиться удачи в новом году;
  • плохо говорить о людях, в противном случае у вас появится много проблем, с которыми будет не так легко справиться.

Помимо этого, нельзя ссориться с родными и близкими — это может закончиться плохо. Лучше собраться всей семьей за праздничным столом.

# Общество
По материалам: rsute

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