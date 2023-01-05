. Рождественский сочельник 6 января 2023 года: сколько блюд должно быть на праздничном столе

Праздник Сочевник или Сочельник, имеющий особые приметы, традиции, поверья, отмечают вечером 6 января, перед Рождеством. В этот день завершается Рождественский пост, который длится 40 дней. К тому же именно в Сочельник проводятся основные приготовления к одному из главных православных праздников – Рождеству.

История Сочельника, отмечаемого 6 января

Сочельник, именуемый также навечерием Рождества Христова, отмечают с давних времен. Песнопения, которые применяют священники в праздничном богослужении, были написаны в V столетии. Ранее в церквях проводились Царские часы, когда возглашали долгих лет царю и всем членам его семьи, а также всем христианам.





Согласно истории, название праздника происходит от терминов: сочиво и сочни. Ранее эти угощения хозяйки готовили перед Рождеством. Для приготовления классического сочиво размачивают пшеницу или ячмень. В приготовленную кашу добавляют мак, орехи, горчицу.

Сочни предназначались для предсказаний, поэтому в хлебных лепешках делали отверстия для глаз. Благодаря данным отверстиям наши предки смотрели сквозь них на улицу за прохожими людьми. Если мимо проходил позитивный человек, значит наступивший год будет успешным. А когда встречался плохой человек, то все происходило наоборот.

Традиции праздника Сочельник





По традиции наши предки соблюдали строгий пост и могли пить только воду до восхождения первой звезды на небосводе. Именно она является символом той звезды, которая возвестила жителям планеты о рождении Иисуса Христа.

На вечерней трапезе в Рождественский сочельник присутствовали все члены семьи. Праздничный стол украшала скатерть из натуральной ткани белого цвета. Под нее прятали сено, которое символизировало ясли, в которых спал Спаситель после рождения.





Традиционным блюдом в Сочевник была кутья или сочиво. Ее готовили из риса или пшеницы с добавлением меда, мака, орехов, сухофруктов. Кроме кутьи, на праздничный стол ставят еще запеченную рыбу, постный борщ, компот из сухофруктов, блины, пирог, голубцы с рисом.

Для торжества выбирают праздничную посуду, а стол украшают веточками ели, лентами, а также ставят свечи. Всего должно быть 12 блюд, однако если не удается приготовить их, можно воспользоваться консервацией, заготовленной на зиму. Можно поставить на стол консервированные огурчики и помидоры, салаты.

Обычаи и приметы праздника Сочельник или Сочевник, отмечаемого 6 января





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В вечерней трапезе перед Рождеством не должно быть алкогольных напитков, а еда – жареной или приготовленной с добавлением подсолнечного масла. К тому же не стоит в блюда добавлять молоко и мясо.

Кутья, а также компот и рыба являются обязательными традиционными блюдами в Рождественский сочельник, потому что каждый из них имеет свое предназначение. Крупа, будь-то рис или пшено в кутье, символизируют зарождающуюся новую жизнь. Компот из сухофруктов со зрелыми плодами обозначает созревание и завершающий этап жизни. А рыба, которая переводится с греческого языка «ихтиос», связана с именем Спасителя.

Православные верующие начинают трапезничать в этот день именно с сочива или кутьи. Затем дарят друг другу подарки. Стоит отметить, что раньше раздавали их именно 6 января в Сочельник, а не в ночь на Новый год, как сейчас.

По обычаю наши предки собирались на улице и вокруг ели водили хороводы с танцами. После завершения вечерней трапезы проводятся рождественские колядования. Молодые люди, девушки и дети в песнях-колядках прославляли Всевышнего и поздравляли хозяев жилища с Его появлением на свет, просили угощения.

В этот день известно множество примет. Богатый урожай пшеницы предвещает иней на ветках деревьев. Не будет урожая огурцов и проса, однако гречки уродится много, если на Рождество будет капель. Ясный день и сильный снегопад также означают хороший урожай хлеба. Если в этот день свирепствует метель, то пчелы будут прекрасно роиться.