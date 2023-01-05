. ШОС заявила о готовности создать условия для решения украинского кризиса
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » ШОС заявила о готовности создать условия для решения украинского кризиса

ШОС заявила о готовности создать условия для решения украинского кризиса

ШОС заявила о готовности создать условия для решения украинского кризисаЧжан Мин: государства-члены ШОС готовы создавать условия для решения украинского кризиса

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин объявил о готовности создать условия для решения украинского кризиса. Такое заявление он сделал в интервью РИА Новости.

«Мы обратили внимание, что многие государства-члены ШОС готовы создавать благоприятные условия для укрепления контактов между соответствующими странами, надлежащего урегулирования и решения проблемы, также они продолжают прилагать собственные усилия для преодоления гуманитарного кризиса на Украине», — сказал он. Мин отметил, что ШОС уделяла пристальное внимание конфликту на Украине. Кроме того, организация поддерживала соответствующие страны в том, чтобы они «двигались навстречу друг другу в направлении поиска общих интересов, достигли мира и урегулировали конфликт мирными, политическими и дипломатическими средствами», заявил он.

Ранее китайская газета Global Times отреагировала на претензии стран Запада по поводу союза с Россией в рамках ШОС. Издание отметило, что на фоне конфликта на Украине некоторые западные СМИ восприняли организацию как создание «антизападного фронта». В ответ на это журналисты привели китайскую пословицу: «не у воробья спрашивай, как орел летает».

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Как стать богаче и успешнее людям, рожденным в год Петуха
Как стать богаче и успешнее людям, рожденным в год Петуха
В здравомыслии Макрона усомнились из-за поставок бронетехники на Украину
В здравомыслии Макрона усомнились из-за поставок бронетехники на
Юлия Савичева была раздавлена Максимом Фадеевым
Юлия Савичева была раздавлена Максимом Фадеевым
Врач рассказал о вреде отдыха в жарких странах зимой
Врач рассказал о вреде отдыха в жарких странах зимой
Парад планет: нужно ли ожидать это явление в 2023 году
Парад планет: нужно ли ожидать это явление в 2023 году
Опубликованы переговоры польских наемников в зоне спецоперации
Опубликованы переговоры польских наемников в зоне спецоперации
ШОС заявила о готовности создать условия для решения украинского кризиса
ШОС заявила о готовности создать условия для решения украинского
Белый дом заверил в отсутствии давления на Израиль из-за Украины
Белый дом заверил в отсутствии давления на Израиль из-за Украины
Израненный звезда "Мстителей" показал себя после того, как попал под гусеницы снегоуборочной машины
Израненный звезда "Мстителей" показал себя после того, как
В США рассказали о страхе поставлять Киеву ряд вооружений из-за России
В США рассказали о страхе поставлять Киеву ряд вооружений из-за России
8-Bit Adventures 2 выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S, после релиза на PC
8-Bit Adventures 2 выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S, после
Шойгу заявил о способности «Цирконов» преодолеть любую ПВО и ПРО
Шойгу заявил о способности «Цирконов» преодолеть любую ПВО и ПРО

Топ на сегодня

В России оценили вероятность банковского кризиса
В России оценили вероятность банковского кризиса
В России продлили упрощенный ввоз смартфонов и ноутбуков до конца года
В России продлили упрощенный ввоз смартфонов и ноутбуков до конца года
В районе Макеевки в ДНР погибли 89 российских военнослужащих
В районе Макеевки в ДНР погибли 89 российских военнослужащих
Старовер рассказал о вере Папы Бенедикта XVI в пророчества о России
Старовер рассказал о вере Папы Бенедикта XVI в пророчества о России
Внук Шарля де Голля: "Ни один другой народ со времен Второй мировой не испытал такого грабежа, как русские сегодня"
Внук Шарля де Голля: "Ни один другой народ со времен Второй

Еще по теме

Путин назвал главную задачу государства
Порошенко анонсировал переговоры с Меркель и Олландом без Путина
В Госдуме прокомментировали заявление Савченко о президентстве
МИД КНР приветствует запланированную встречу лидеров России, ФРГ и Франции