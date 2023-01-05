. Станислав Садальский забил тревогу о пропаже звезды сериала «Сватов»
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Станислав Садальский забил тревогу о пропаже звезды сериала «Сватов»

Станислав Садальский забил тревогу о пропаже звезды сериала «Сватов»
Актер Станислав Садальский сильно обеспокоен пропажей Татьяны Кравченко.   Все началось с того, что Татьяна Кравченко не появилась в Ленинградской области на спектакле «Гвоздь сезона, или Все билеты проданы», где она играет главную роль. Ей начали активно искать, но все попытки оказались тщетными. Звезда популярного сериала «Сваты» пропала со связи и дозвониться до нее невозможно. Тревогу забил коллега артистки — Станислав Садальский. Актер заявил, что всерьез обеспокоен поведением Кравченко. Он даже предложил взломать дверь в ее квартиру. Но потом отказался от этой идеи.
«Все попытки связаться с Татьяной оказались тщетными. От предложения взломать дверь ее квартиры отказались, ситуацию это уже бы не спасло — самолеты из Москвы в Питер не летают так быстро»,— поделился актер в своем официальном Telegram-канале. Организаторы спектакля чудом выкрутились — на роль Кравченко срочно вызвали актрису Зою Бурляк. «Спокойная и невозмутимая организатор гастролей Эля, сказала, что готова вспомнить свое театральное прошлое и выйти на сцену сама. Но за два часа до начала она вызвала Скорую помощь в лице Зои Буряк. Грандиозная актриса, которая без разговоров согласилась помочь, задав только один вопрос «В кого играем?». За час она сумела выучить текст роли и все мизансцены. Это ли не чудо?»,— поблагодарил Стас Садальский актрису. Но пока неясно, что же на самом деле произошло с Татьяной Кравченко. Прогул ли это, или что-то более серьезное? Новостей о ней нет, на связь она так и не выходила.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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