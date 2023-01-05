. Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в купальнике
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Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в купальнике

Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в купальнике
Светская львица Светлана Бондарчук поделилась пляжным фото с отдыха.   Бывший главред вместе с мужем отдыхает в Таиланде. Светская львица, бизнес-леди и бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Светлана Бондарчук начало нового года встречает на отдыхе в Таиланде и регулярно делится со своими подписчиками свежими фотографиями. В среду, 4 января, Светлана опубликовала новый снимок, сделанный на пляже. На нем Бондарчук стоит в бикини зеленого цвета, спиной к фотографу.
Поклонники в очередной раз отметили, что в свои 54 года светская львица является обладательницей прекрасной фигуры и стройными ногами. К этому Новому году Бондарчук сняла специальный праздничный выпуск своего YouTube-шоу «Света вокруг света». Знаменитые гости собрались в квартире Светланы, чтобы поздравить друг друга и зрителей, выпить, закусить и пообщаться. Посмотрев выпуск, зрители признались, что он получился действительно душевным и может послужить хорошей альтернативой многочисленным новогодним шоу на отечественном телевидении.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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