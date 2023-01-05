. Светлана Бондарчук высказалась о сбежавших звездах
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Светлана Бондарчук высказалась о сбежавших звездах

Светлана Бондарчук высказалась о сбежавших звездах
Светская львица Светлана Бондарчук не понимает, почему сбежавшие знаменитости топят тех, кто остался в России.   Бывшая жена Бондарчука старается не касаться политических тем в своих соцсетях, хотя по ее проектам серьезно ударили текущие события в России и Украине. Более того, телезвезда серьезно поссорилась с несколькими приятелями из-за разных взглядов. Об этом Бондарчук откровенно рассказала в блоге, отвечая на вопросы подписчиков. Они задали ей вопрос, как справляться с хейтом, проблемами и непониманием всего происходящего. 54-летняя Светлана не стала скрывать, что многие из ее друзей действительно покинули Россию, при этом отметила — это их выбор. «Здесь нет оценки: плохо это или хорошо. Я остаюсь здесь — и это мой выбор. Все, что меня может расстраивать, это когда люди, уехавшие из России, активно топят против… Против людей, которые остались здесь», — заявила она.
Светлана считает, что даже в сложнейшие времена нужно общаться и слышать друг друга. «Надо продолжать оставаться людьми, какой бы выбор не сделал твой друг. У меня хорошие отношения с теми, кто уехал. Есть прекрасные отношения с теми, кто живет на Украине. А те люди, которые уехали… Я с ними общаюсь. Перестала общаться с теми людьми, от кого исходила агрессия. Они сами по себе куда-то отвалились», — откровенничает бывший редактор. Рассказала она и о том, что в непростые времена не стоит пренебрегать помощью со стороны — например, если вам тяжело и вы не понимаете, куда двигаться дальше, может помочь квалифицированный специалист. «Я редко посещаю психолога, но есть периоды, когда без него не обойтись. В современном мире нужно использовать такую опцию, и не нужно думать, что это не помогает. У меня был период в жизни, после развода с первым мужем, когда было тяжело. Не было причин, просто человек, который много лет прожил в браке и решил развестись все равно находится в стрессе», — заявила бывшая жена популярного режиссера. Ей повезло встретить хорошего специалиста, вместе они проработали многие ментальные травмы. Причем Светлана рада, что он не «подсадил» ее на постоянные сеансы, а просто направил и помог двигаться дальше.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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