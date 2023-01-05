. Тамара Глоба рассказала о возвращении девяностых

Астролог Тамара Глоба сделала предсказание на будущее страны. Предсказательница уверена, что в ближайшее время богатые люди останутся без средств к существованию. По словам астролога, на деньги бывших олигархов улучшат жизнь беднеющего народа. Тамара Михайловна заверила — 90-е в Россию уже не вернутся, поэтому не стоит бояться дефолта и других страшных экономических сценариев. Кризиса в стране не будет. «90-е ушли далеко. Вспышки о прошлом ждать не нужно, проблемы будут только в Европе. Люди, которые имели много — останутся без всего. Облегчение придет в 2024-м — и в финансовом плане, и в плане решения сегодняшней сложной политической ситуации. С середины 2024 года можно будет почувствовать отправную точку для четкого ясного урегулирования всех проблем», — отметила астролог.Глоба подробно рассказала, что ждет Россию после того, как все политические вопросы будут урегулированы. «События текущего жесткого периода дадут нам впоследствии желание объединения всем миром. Сейчас все захлопнулись в себе — и это продлится до 2024 года. Только с 2026-го мы начнем те события, которые можно назвать „открытым миром“. В будущем не будет даже виз. Если в 2023-м столкнемся с жесткими ограничениями, которые касаются поездок, путешествий, то с 2026-го — постепенно будет складываться система «открытый мир». Сегодняшние события в будущем дадут шанс на объединение народов в мире — как бы фантастично это ни звучало», — добавила эксперт. Что касается финансов, то тут 65-летняя Тамара Михайловна настроена оптимистично. По словам экс-астролога шоу «Давай поженимся!», россияне не останутся без работы — практически для каждого найдется дело. «2022 год — год Юпитера, поэтому изменится абсолютно все: цивилизация, экономика. Это период передела мира. В 2022-м и 2023-м по сусекам будут скрести те, кто имел большие средства — достанут их, чтобы уравновешивать жизнь людей, жизнь народа. А люди, которые не имели ничего, в нужный момент захватят в свои руки то, что будет новым — воспользуются новыми возможностями, технологиями, финансовыми потоками и структурами. Как же простому человеку жить? Просто держать свое дело в руках. Беречь семью, беречь баланс. Оттого что мы все переругаемся друг с другом из-за политических взглядов — лучше не будет никому. Когда ты держишь свое дело в руках, тогда к тебе приходят прочность, возможности, стабильность (она все равно у каждого человека останется). То, что человек умеет делать хорошо — даст ему шанс для заработков», — подытожила Глоба в интервью на YouTube.