. Традиции и особенности Крещения в 2023 году, удивительный факт, запреты и приметы
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Традиции и особенности Крещения в 2023 году, удивительный факт, запреты и приметы

Традиции и особенности Крещения в 2023 году, удивительный факт, запреты и приметы

Крещение является одним из главных праздников в году, который имеет свои традиции, запреты и удивительные факты. У него имеется постоянная дата.

Когда в 2023 году будет Крещение, удивительный факт

Поскольку этот праздник не переходящий, то ежегодно его отмечают 19 января. Торжество начинается с вечера 18 января, его называют Крещенским сочельником.

Накануне этого дня всем близким родственникам следует собраться за праздничным столом, чтобы вместе помолиться и пообщаться.


В данный день, после завершения службы в храме, священнослужитель освящает воду в реках и водоемах, после чего все желающие могут там окунуться. Делать это нужно не с целью доказать кому-то что-то, а с целью очищения от своих грехов и получения благословения у Господа через воду.

Удивительным фактом является то, что крещенская вода не портится и не имеет неприятный запах, поэтому может храниться в течение целого года. Для лучшего эффекта, нужно не только набрать воду в храме, но еще и поприсутствовать на службе. Такую воду следует хранить в определенных емкостях, которые можно купить в Церкви, либо же в чистой таре без надписей и наклеек, причем подальше от посторонних глаз. Желательно ставить воду рядом с иконами.

Традиции Крещения

По давно сложившейся традиции 19 января вся вода будет считаться священной. Именно поэтому к питьевой воде следует относиться бережно и зря ее не выливать, а наоборот, делиться с нуждающимися. В данный день можно отправиться в храм, чтобы освятить ее, а также набрать и отнести немощным соседям либо другим недееспособным людям.


В праздничный день полезно заводить новые знакомства. Согласно поверью, в данный день Бог сводит родственные души. Велика вероятность на Крещение повстречать свою любовь.

Считается, что в Крещение вода обладает целебными свойствами и сохраняет их в течение целого года. Ее можно давать людям, которые страдают от тяжелых недугов, а также животным. Можно освящать ею свои дома.

Что нельзя делать в Крещение


Крещение является большим праздником, поэтому в данный день запрещается делать следующее:

  • выполнять работу по дому: убирать, стирать, рубить;
  • гадать;
  • устраивать шумные застолья;
  • распивать спиртные напитки;
  • ссориться, ругаться, конфликтовать;
  • выяснять отношения и сквернословить;
  • завидовать, обижаться и желать зла другим.

Невзирая на то, что это большой праздник, женщинам разрешалось готовить себе приданное, поэтому они могут заниматься рукоделием. Крещенское рукоделие, согласно приметам, сулит счастливую и крепкую семью.

Любую работу по дому стоит перенести на другое время, однако готовить для семьи и животных не возбраняется.

Крещенские приметы


С праздничным днем связано много примет, которые говорят о следующем:

  • крещеные люди в этот день, будут находиться под защитой Бога;
  • сватовство на Крещение сулит молодым счастливую супружескую жизнь;
  • крещенская вода подарит здоровье и красоту, если ее пить перед едой и умываться ею;
  • любая сделка, контракт или договор, заключенный в праздничный день, сулит большую прибыль и гарантирует успех.

Те, кто решат окунуться в прорубь, обретут здоровье на целый год. Но прежде стоит заранее узнать, как правильно это делать, чтобы не заболеть. Между тем некоторым людям противопоказано окунаться в ледяную воду, и на это стоит обращать особое внимание.

# Общество
По материалам: rsute

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