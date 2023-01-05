. Турция заявила о нейтрализации 12 боевиков РПК на севере Сирии

Минобороны Турции заявило, что на севере Сирии были нейтрализованы 12 боевиков РПК

На севере Сирии были нейтрализованы 12 боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщило Минобороны Турции в Twitter.

Как заявило военное ведомство, террористы, «пытавшиеся совершить нападение с целью нарушения мира и безопасности», были нейтрализованы в регионах проведения операций «Источник мира» и «Оливковая ветвь».

Ранее Анкара по итогам переговоров министров обороны России, Сирии и Турции согласилась вывести свои войска с территорий на севере арабской республики. Участники встречи также сошлись во мнениях о том, что курдские формирования, связанные с РПК, являются «агентами США и Израиля и представляют наибольшую опасность для Сирии и Турции».

Рабочая партия Курдистана признана в Турции экстремистской. С 1980-х стороны не раз заключали перемирия и нарушали их. После начала сирийской войны в начале 2010-х между курдами и турками регулярно происходят столкновения на сирийской территории.