. Участок дороги Железногорск-Илимский — Суворовский затопило из-за прорыва водопровода

5 января участок дороги Железногорск-Илимский — Суворовский затопило, предположительно, из-за прорыва водопровода. Авария произошла на шестом километре трасы, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

В настоящее время устранить последствия аварии нельзя, так как поток воды не прекращается. Участок дороги в оба направления перекрыли. Грейдер и комбинированная дорожная машина обустраивают дорогу в объезд места подтопления. Проезд в Шестаково и Суворовский возможен по старой дороге вдоль ЛЭП: через переулок Донской и улицу Ангарская.