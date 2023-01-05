. Участок дороги Железногорск-Илимский — Суворовский затопило из-за прорыва водопровода
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Участок дороги Железногорск-Илимский — Суворовский затопило из-за прорыва водопровода

Участок дороги Железногорск-Илимский — Суворовский затопило из-за прорыва водопровода

5 января участок дороги Железногорск-Илимский — Суворовский затопило, предположительно, из-за прорыва водопровода. Авария произошла на шестом километре трасы, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

В настоящее время устранить последствия аварии нельзя, так как поток воды не прекращается. Участок дороги в оба направления перекрыли. Грейдер и комбинированная дорожная машина обустраивают дорогу в объезд места подтопления. Проезд в Шестаково и Суворовский возможен по старой дороге вдоль ЛЭП: через переулок Донской и улицу Ангарская.

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По материалам: irk

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