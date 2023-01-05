. В Байкальске планируют создать краеведческий музей и спортплощадки
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В Байкальске планируют создать краеведческий музей и спортплощадки

В Байкальске планируют создать краеведческий музей и спортплощадки

В Байкальске планируют создать краеведческий музей и три инклюзивных спортивных площадки. Еще одну площадку возведут в Солзане. Вопросы развития инфраструктуры обсудили 3 января на выездном совещании, в котором приняли участие представители правительства региона и муниципальной власти.

Председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев подчеркнул, что в первую очередь необходимо решить вопрос с теплоснабжением Байкальска и переселением граждан из ветхого и аварийного жилья. Кроме того, он осмотрел спортивный межшкольный стадион. На объекте проведут реконструкцию, разместят трибуны, беговые дорожки и площадки для занятий различными видами спорта.

29 декабря 2022 года Правительство РФ утвердило программу социально-экономического развития города Байкальска. Средства на реализацию программы выделят из федерального и регионального бюджетов, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Ранее во время круглого стола в Слюдянском районе обсудили формирование единого стиля территории особой экономической зоны, социально-экономическое развитие Байкальска и меры поддержки туристических проектов.

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По материалам: irk

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