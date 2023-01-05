. В Иркутской области из-за теплого начала зимы сдвинули открытие 16-ти ледовых переправ
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В Иркутской области из-за теплого начала зимы сдвинули открытие 16-ти ледовых переправ

В Иркутской области из-за теплого начала зимы сдвинули открытие 16-ти ледовых переправ

В Иркутской области из-за теплого начала зимы сдвинули открытие 16-ти ледовых переправ: по одной переправе в Ольхонском, Усть-Илимском, Бодайбинском, Боханском, Нижнеилимском, Усть-Удинском, Тулунском районах, четыре в Усть-Кутском районе и пять — в Киренском. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

На сегодняшний день ввели в эксплуатацию 30 переправ. Всего на осенне-зимний период 2022—2023 годов на территории региона планируют открыть 46 ледовых переправ: 14 — областного и 32 — местного значения. Однакое такое количество не является постоянным и может изменяться, например, из-за погодных условий или намерений владельца переправы.

Ответственность по обеспечению безопасности на открытых ледовых переправах лежит на собственниках этих объектов: они обязаны поддерживать их в рабочем состоянии, устранять повреждения, замерять толщину льда и вести журнал грузоподъемности. Кроме того, владельцы переправы имеют право закрыть объект и прекратить его эксплуатацию.

Движение машин по льду водоемов допускается исключительно по оборудованным в соответствии с требованиями законодательства ледовым переправам. Проезд вне переправ запрещен, водителей могут привлечь к административной или уголовной ответственности. Пользователи обязаны соблюдать правила безопасного поведения на ледовой переправе, знакомиться перед движением со схемой, на которой указаны опасные участки объекта и номера телефонов аварийно-спасательных служб.

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По материалам: irk

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