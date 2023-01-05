. В Италии опровергли сообщения о поставках Украине противопехотных мин

Министр обороны Италии заявил, что страна не поставляет Украине противопехотные мины

Италия не поставляет Украине противопехотные мины, так как подписала Оттавский договор, который запрещает применение, производство и передачу такого вида оружия. Об этом заявил министр обороны страны Гвидо Крозетто, пишет агентство Adnkronos.

Так Крозетто отреагировал на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая заявила, что Италия «наряду с обширной номенклатурой вооружения и военной техники» поставляет Киеву противопехотные мины.

По его словам, заявления Захаровой «являются абсолютно ложными и необоснованными, а также серьезно порочат честь страны».

Ранее Крозетто намекнул на то, то Италии придется взять системы ПВО из собственных запасов, чтобы передать их Киеву, как об этом просил президент Украины Владимир Зеленский. При этом министр обороны настоял на том, что запасы не должны истощаться, а Украина должна быть уверена в высоком качестве вооружения.