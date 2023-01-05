. В России выявили 3724 случая коронавируса
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России выявили 3724 случая коронавируса

В России выявили 3724 случая коронавирусаОперштаб сообщил о выявлении в России 3724 случаев коронавируса за сутки

В России за сутки выявили 3724 случая заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 21 817 113. Об этом в четверг, 5 января, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 4 января, в России было выявлено 3328 новых случаев COVID-19.

Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (1073), Санкт-Петербурге (330) и Московской области (92). Меньше всего — в Еврейской автономной области (2), Магаданской области (2) и Ненецком автономном округе (1). В Ингушетии и Чукотском автономном округе не выявлено ни одного случая.

Число госпитализаций за последние сутки составило 721, число выздоровлений — 4719. Общий показатель выздоровлений достиг 21 232 717.

За прошедшие 24 часа зарегистрировано 47 летальных исходов. С начала пандемии в России умерли 393 945 человек.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Кого ждет жесткая экономия и кому нужно быть осторожными с финансами в январе 2023 года: гороскоп
Кого ждет жесткая экономия и кому нужно быть осторожными с финансами
Авторы Atomic Heart обещают «умопомрачительную» оптимизацию на Xbox One
Авторы Atomic Heart обещают «умопомрачительную» оптимизацию на Xbox
Эшли Олсен тайно вышла замуж
Эшли Олсен тайно вышла замуж
Минобороны: авиация ВКС России сбила самолеты МиГ-29 и Су-25 ВСУ
Минобороны: авиация ВКС России сбила самолеты МиГ-29 и Су-25 ВСУ
В России выявили 3724 случая коронавируса
В России выявили 3724 случая коронавируса
Мать-героиня из Екатеринбурга: собака родила сразу 17 щенков (5 фото)
Мать-героиня из Екатеринбурга: собака родила сразу 17 щенков (5 фото)
Власти Эстонии обсуждают механизм кражи российских €17 млрд для Украины
Власти Эстонии обсуждают механизм кражи российских €17 млрд для
Министр промышленности РФ прилетел на новом МС-21 на предприятие ОАК в Ульяновске
Министр промышленности РФ прилетел на новом МС-21 на предприятие ОАК
5 января в Правобережном округе Иркутска произошло аварийное отключение электроэнергии
5 января в Правобережном округе Иркутска произошло аварийное
Новая амбулатория в Березовом начнет работать весной 2023 года
Новая амбулатория в Березовом начнет работать весной 2023 года
Принц Гарри пожаловался на нападение брата Уильяма из-за Меган Маркл: "Я упал на собачью миску"
Принц Гарри пожаловался на нападение брата Уильяма из-за Меган Маркл:
Традиции и особенности Крещения в 2023 году, удивительный факт, запреты и приметы
Традиции и особенности Крещения в 2023 году, удивительный факт,

Топ на сегодня

Курс доллара превысил 72 рубля
Курс доллара превысил 72 рубля
В России решили ограничить раскрытие информации по экспорту нефти
В России решили ограничить раскрытие информации по экспорту нефти
Вера Брежнева оставила все в прошлом
Вера Брежнева оставила все в прошлом
Агата Муцениеце рассказал о смерти своего ребенка
Агата Муцениеце рассказал о смерти своего ребенка
Посвежевший Валентин Юдашкин прогулялся с родными по улицам Дубая
Посвежевший Валентин Юдашкин прогулялся с родными по улицам Дубая

Еще по теме

В России выявили 7442 случая коронавируса
В России выявили 6659 случаев коронавируса
В России выявили 5 561 случай коронавируса
В России выявили более 50 тысяч случаев коронавируса за сутки