. В российском городе ввели ЧС после пожара в жилом доме
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В российском городе ввели ЧС после пожара в жилом доме

В российском городе ввели ЧС после пожара в жилом доме

В российском городе ввели ЧС после пожара в жилом домеГлава Чувашии Николаев ввел режим ЧС в Чекбоксарах после пожара в жилом доме

Глава Чувашии Олег Николаев ввел в Чебоксарах режим ЧС муниципального уровня после пожара в многоквартирном доме, в результате которого пострадал 21 человек. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его данным, среди пострадавших 10 детей. Госпитализировано восемь человек, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Он уточнил, что 30 жильцов, нуждающихся во временном размещении, направили в общежитие строительного техника и центр маунтинбайка. Для них организовано питание.

На месте ЧП работают следователи. Оценку ущерба проведут в пятницу, 6 декабря. Прокуратура Чувашии взяла проверку под свой контроль.

Инцидент произошел в доме 29 на улице Шевченко в Чебоксарах днем 5 декабря. Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем. Собственник квартиры задержан, его доставили в отдел полиции, однако пока от него не могут получить пояснения, поскольку он сильно пьян.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Германия передаст Украине батарею Patriot
Германия передаст Украине батарею Patriot
Рождественский сочельник 6 января 2023 года: сколько блюд должно быть на праздничном столе
Рождественский сочельник 6 января 2023 года: сколько блюд должно быть
Маск спросил мнение пользователей Twitter о его вовлечении в политику
Маск спросил мнение пользователей Twitter о его вовлечении в политику
В российском городе ввели ЧС после пожара в жилом доме
В российском городе ввели ЧС после пожара в жилом доме
Microsoft объявила о партнерстве в рамках Game Pass с HP, Lenovo, MSI и другими брендами
Microsoft объявила о партнерстве в рамках Game Pass с HP, Lenovo, MSI
В Германии оценили вероятность дефицита газа зимой
В Германии оценили вероятность дефицита газа зимой
Байден отреагировал на предложение Путина о прекращении огня
Байден отреагировал на предложение Путина о прекращении огня
Hades II получит русскоязычную локализацию, разработчики ищут переводчиков
Hades II получит русскоязычную локализацию, разработчики ищут
Анастасия Волочкова опять эпатирует публику голом в виде
Анастасия Волочкова опять эпатирует публику голом в виде
Никита Михалков оказался в больнице в тяжелом состоянии
Никита Михалков оказался в больнице в тяжелом состоянии
Альбину Джанабаеву гонят из России из-за высказываний Меладзе
Альбину Джанабаеву гонят из России из-за высказываний Меладзе
Максим Галкин в очередной раз отличился нацисткам высказыванием
Максим Галкин в очередной раз отличился нацисткам высказыванием

Топ на сегодня

Во Франции заявили о закрытии сотен предприятий
Во Франции заявили о закрытии сотен предприятий
Светлана Бондарчук высказалась о сбежавших звездах
Светлана Бондарчук высказалась о сбежавших звездах
Анастасия Волочкова бросила своего жениха
Анастасия Волочкова бросила своего жениха
Болезни Николая Баскова объяснил таролог
Болезни Николая Баскова объяснил таролог
Тамара Глоба рассказала о возвращении девяностых
Тамара Глоба рассказала о возвращении девяностых

Еще по теме

Жертвами пожара в Тамбовской области стали шесть человек
В Красноярском крае произошел пожар в многоквартирном доме, один человек погиб
СМИ: Два сотрудника МЧС погибли в ходе тушения пожара на севере Москвы
Двое детей и взрослый пострадали в Москве при пожаре в жилом доме