. В здравомыслии Макрона усомнились из-за поставок бронетехники на Украину

В сети усомнились в здравомыслии Макрона из-за поставок бронеавтомобилей AMX-10RC Украине

Читатели французской газеты Le Point оценили решение президента Эммануэля Макрона отправить на Украину тяжелые бронеавтомобили AMX-10RC. Свое мнение они высказали под публикацией издания в Twitter.

@Erreurl0x0001 пояснил, что речь идет фактически о 40-летних легких колесных танках. @nico_118 добавил, что AMX-10RC использует нестандартные боеприпасы, и отправка этой техники на Украину снимает вопросы о ее утилизации. @jbdecassis предрек, что разведывательные бронеавтомобили будут фактически бесполезны против современных танков.

@ClementBrbns обратил внимание, что Макрон говорит о мире на Украине, одновременно поставляя туда бронетехнику. @DavidMoas1 признался, что регулярно задается вопросом, «все ли у Макрона в порядке с головой». @BalderEur согласился, назвав французского лидера «полным дебилом», оголяющим свою армию.

@LeparisienGreg же поиронизировал над «неограниченным» бюджетом Франции. «Во Франции нет необходимости в массовых вложениях в государственную службу? Задаюсь этим вопросом после 7 часов 23 минут ожидания в отделении неотложной помощи», — пожаловался пользователь.