. В здравомыслии Макрона усомнились из-за поставок бронетехники на Украину
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В здравомыслии Макрона усомнились из-за поставок бронетехники на Украину

В здравомыслии Макрона усомнились из-за поставок бронетехники на УкраинуВ сети усомнились в здравомыслии Макрона из-за поставок бронеавтомобилей AMX-10RC Украине

Читатели французской газеты Le Point оценили решение президента Эммануэля Макрона отправить на Украину тяжелые бронеавтомобили AMX-10RC. Свое мнение они высказали под публикацией издания в Twitter.

@Erreurl0x0001 пояснил, что речь идет фактически о 40-летних легких колесных танках. @nico_118 добавил, что AMX-10RC использует нестандартные боеприпасы, и отправка этой техники на Украину снимает вопросы о ее утилизации. @jbdecassis предрек, что разведывательные бронеавтомобили будут фактически бесполезны против современных танков.

@ClementBrbns обратил внимание, что Макрон говорит о мире на Украине, одновременно поставляя туда бронетехнику. @DavidMoas1 признался, что регулярно задается вопросом, «все ли у Макрона в порядке с головой». @BalderEur согласился, назвав французского лидера «полным дебилом», оголяющим свою армию.

@LeparisienGreg же поиронизировал над «неограниченным» бюджетом Франции. «Во Франции нет необходимости в массовых вложениях в государственную службу? Задаюсь этим вопросом после 7 часов 23 минут ожидания в отделении неотложной помощи», — пожаловался пользователь.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Как стать богаче и успешнее людям, рожденным в год Петуха
Как стать богаче и успешнее людям, рожденным в год Петуха
В здравомыслии Макрона усомнились из-за поставок бронетехники на Украину
В здравомыслии Макрона усомнились из-за поставок бронетехники на
Юлия Савичева была раздавлена Максимом Фадеевым
Юлия Савичева была раздавлена Максимом Фадеевым
Врач рассказал о вреде отдыха в жарких странах зимой
Врач рассказал о вреде отдыха в жарких странах зимой
Парад планет: нужно ли ожидать это явление в 2023 году
Парад планет: нужно ли ожидать это явление в 2023 году
Опубликованы переговоры польских наемников в зоне спецоперации
Опубликованы переговоры польских наемников в зоне спецоперации
ШОС заявила о готовности создать условия для решения украинского кризиса
ШОС заявила о готовности создать условия для решения украинского
Белый дом заверил в отсутствии давления на Израиль из-за Украины
Белый дом заверил в отсутствии давления на Израиль из-за Украины
Израненный звезда "Мстителей" показал себя после того, как попал под гусеницы снегоуборочной машины
Израненный звезда "Мстителей" показал себя после того, как
В США рассказали о страхе поставлять Киеву ряд вооружений из-за России
В США рассказали о страхе поставлять Киеву ряд вооружений из-за России
8-Bit Adventures 2 выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S, после релиза на PC
8-Bit Adventures 2 выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S, после
Шойгу заявил о способности «Цирконов» преодолеть любую ПВО и ПРО
Шойгу заявил о способности «Цирконов» преодолеть любую ПВО и ПРО

Топ на сегодня

В России оценили вероятность банковского кризиса
В России оценили вероятность банковского кризиса
В России продлили упрощенный ввоз смартфонов и ноутбуков до конца года
В России продлили упрощенный ввоз смартфонов и ноутбуков до конца года
В районе Макеевки в ДНР погибли 89 российских военнослужащих
В районе Макеевки в ДНР погибли 89 российских военнослужащих
Старовер рассказал о вере Папы Бенедикта XVI в пророчества о России
Старовер рассказал о вере Папы Бенедикта XVI в пророчества о России
Внук Шарля де Голля: "Ни один другой народ со времен Второй мировой не испытал такого грабежа, как русские сегодня"
Внук Шарля де Голля: "Ни один другой народ со времен Второй

Еще по теме

Орбан поддержал мнение Макрона о конфликте на Украине
Песков сообщил о продолжении подготовки майского визита Макрона в РФ
В МИД России призвали Макрона подкрепить слова действиями
Украина начала подготовку к визиту Макрона