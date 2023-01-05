. Влад Соколовский попал под нож хирурга

31-летний певец Влад Соколовский рассказал о проблемах со здоровьем. Артист рискует провести оставшиеся новогодние праздники в больнице, приходя в себя после операции. Стало известно, что певец уже пару дней чувствовал себя не лучшим образом и мучился от болей. Сначала он решил, что у него почечные колики и пытался снять спазм лекарствами, а когда они не помогли — обратился за помощью к специалистам. Исполнитель был вынужден пройти УЗИ, а потом вызвать «скорую», поскольку врачи, обследовав звездного пациента, рекомендовали ему срочно отправляться в клинику на операцию. В итоге вечером 4 января певца госпитализировали в одну из столичных больниц с подозрением на аппендицит.«Поеду к хирургу. Думаю, будут делать операцию, а то есть вероятность по анализам, что может лопнуть… А если так, то будет ж***… Здоровье такая штука, что никогда не предугадаешь такого в своей жизни. Берегите свое здоровье. А я поехал!», — сообщил Соколовский. Выпускник «Фабрики звезд» подробно рассказал о проблемах со здоровьем, чтобы оправдать отмену своего выступления, которое должно было состояться 4 числа. К слову, не лучшим образом складываются новогодние праздники и у бывшей жены Влада — Риты Дакоты. Артистка поплатилась за увлечение пластикой и сильно подпортило своего лицо. Она пожаловалась, что хотела исправить асимметрию губ, а в итоге стала обладательницей двух «огромных вареников».