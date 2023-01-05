. Владимир Путин исполнил мечту семилетнего Давида из Ставрополья, который хотел побывать в военной академии

Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с семилетним Давидом Шмелевым из Ставропольского края, который мечтал посетить военную академию ВС РФ.

Открытку с мечтой мальчика президент снял в декабре с "Елки желаний". Давид также отправится в "Москвариум" и пойдет на каток.

"Давид? Привет! Это Владимир Владимирович. Как твое путешествие по Москве?" - обратился президент к мальчику.

Семья в этот момент находилась в военной академии, где для них накрыли чай со сладостями.

"Ну что, это то, что ты ожидал, когда хотел там побывать?" - уточнил Путин. Мальчик ответил утвердительно.

"Здорово", - прокомментировал глава государства.

Путин отметил, что ему известно и об увлечении Давида футболом.

"А вы на каток пойдете, ты умеешь кататься на коньках?" - поинтересовался Путин.

Давид признался, что не умеет, но согласился попробовать.

"Давай тогда я попрошу своих ребят, сотрудников, они подберут тебе конечки и твоим сопровождающим всем", - пообещал президент.

После этого он поговорил по телефону с мамой мальчика Евгенией Размировной, папой Валерием Даниловичем и двумя сестрами Амели и Николь. Они благодарили главу государства за предоставленный подарок. Старшая сестра Николь рассказала, что умеет кататься на коньках и готова помочь на льду Давиду и Амели.

"Смотри, нужно обязательно, чтобы шлемы. На голову нужно обязательно надеть шлемы. Ладно? Это обязательно", - сказал Путин.

Девочка рассказала президенту, что увлекается игрой на барабанах и занимается волейболом.

"Здорово, надо всегда спортом заниматься, надо быть в движении, это точно", - ответил президент.

Завершая беседу, он традиционно поинтересовался, есть ли у семьи какие-то пожелания. В ответ Евгения Размировна призналась:

"Жалко, что мой старший сын это все не видел, потому что все-таки офицер. Очень хотелось бы мне, чтобы он именно достиг этих масштабов. Москва все-таки город огромнейший, перспективный. Но это моя мечта".

Глава государства передал молодому человеку большой привет и пожелание всяческих успехов в службе. Он также добавил, что ему известно, что старший брат успевает заботиться о Давиде.

"Настоящий офицер, настоящий мужчина. Здорово, замечательную миссию выполняет и в семье, так что ему самые лучшие пожелания передавайте. Обнимаю вас", - попрощался Путин.