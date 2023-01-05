. Врач рассказал о вреде отдыха в жарких странах зимой
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Врач рассказал о вреде отдыха в жарких странах зимой

Врач рассказал о вреде отдыха в жарких странах зимой

Сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый рассказал в интервью РИА Новости о том, что в зимнее время резкая смена климата может нанести вред здоровью, потому не стоит посещать зимой жаркие страны.

В этих условиях иммунитету приходится перестраиваться, организм подвергается акклиматизации, что особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На отдыхе не следует увлекаться экзотическими блюдами, поскольку непривычные сочетания продуктов, которые регулярно употребляют местные жители, могут вызвать тяжелое отравление и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом.


Во время праздничных застолий важно "закусывать" большое количество спиртного, однако делать это следует правильно, поскольку отдельные привычные блюда могут усугубить состояние опьянения и похмелья, нанеся вред здоровью.

Перед этим врач дала совет, как избежать похмелья на Новый год. Она предложила немного поесть перед застольем и принять несколько таблеток активированного угля, а также запивать спиртное чистой негазированной водой.

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По материалам: uposters.ru

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