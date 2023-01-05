. Захарова назвала задержание шеф-редактора «Sputnik Литва» «местью за правду»

Захарова назвала задержание в Риге шеф-редактора «Sputnik Литва» Касема «местью за правду»

Задержание в столице Латвии Риге шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема — «месть диктаторских режимов» за правду. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

Она напомнила, что в июне журналист рассказывал на Петербургском международном экономическом форуме, как его за профессиональную деятельность преследуют власти стран Прибалтики. «Сейчас он арестован. Это месть диктаторских режимов за его свободу, за его правду, за его принципиальность», — написала Захарова.