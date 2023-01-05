. Законы, вступающие в силу с 6 января
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Законы, вступающие в силу с 6 января

Законы, вступающие в силу с 6 января

Досудебное урегулирование споров по тарифам в сфере обращения с ТКО.

Установлена возможность досудебного урегулирования споров по тарифам в области твердых коммунальных отходов. Такие полномочия возложены на Федеральную антимонопольную службу.

Федеральный закон от 7 октября 2022 года № 391-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об отходах производства и потребления»

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2022 года № 2247 «О внесении изменения в Положение о Федеральной антимонопольной службе»

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Германия передаст Украине батарею Patriot
Германия передаст Украине батарею Patriot
Рождественский сочельник 6 января 2023 года: сколько блюд должно быть на праздничном столе
Рождественский сочельник 6 января 2023 года: сколько блюд должно быть
Маск спросил мнение пользователей Twitter о его вовлечении в политику
Маск спросил мнение пользователей Twitter о его вовлечении в политику
В российском городе ввели ЧС после пожара в жилом доме
В российском городе ввели ЧС после пожара в жилом доме
Microsoft объявила о партнерстве в рамках Game Pass с HP, Lenovo, MSI и другими брендами
Microsoft объявила о партнерстве в рамках Game Pass с HP, Lenovo, MSI
В Германии оценили вероятность дефицита газа зимой
В Германии оценили вероятность дефицита газа зимой
Байден отреагировал на предложение Путина о прекращении огня
Байден отреагировал на предложение Путина о прекращении огня
Hades II получит русскоязычную локализацию, разработчики ищут переводчиков
Hades II получит русскоязычную локализацию, разработчики ищут
Анастасия Волочкова опять эпатирует публику голом в виде
Анастасия Волочкова опять эпатирует публику голом в виде
Никита Михалков оказался в больнице в тяжелом состоянии
Никита Михалков оказался в больнице в тяжелом состоянии
Альбину Джанабаеву гонят из России из-за высказываний Меладзе
Альбину Джанабаеву гонят из России из-за высказываний Меладзе
Максим Галкин в очередной раз отличился нацисткам высказыванием
Максим Галкин в очередной раз отличился нацисткам высказыванием

Топ на сегодня

Во Франции заявили о закрытии сотен предприятий
Во Франции заявили о закрытии сотен предприятий
Светлана Бондарчук высказалась о сбежавших звездах
Светлана Бондарчук высказалась о сбежавших звездах
Анастасия Волочкова бросила своего жениха
Анастасия Волочкова бросила своего жениха
Болезни Николая Баскова объяснил таролог
Болезни Николая Баскова объяснил таролог
Тамара Глоба рассказала о возвращении девяностых
Тамара Глоба рассказала о возвращении девяностых

Еще по теме

Законы, вступающие в силу с 26 июня
Законы, вступающие в силу 6 ноября
Законы, вступающие в силу 11 июня
Законы, вступающие в силу 5 января