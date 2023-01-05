. Законы, вступающие в силу с 6 января

Досудебное урегулирование споров по тарифам в сфере обращения с ТКО.

Установлена возможность досудебного урегулирования споров по тарифам в области твердых коммунальных отходов. Такие полномочия возложены на Федеральную антимонопольную службу.

Федеральный закон от 7 октября 2022 года № 391-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об отходах производства и потребления»

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2022 года № 2247 «О внесении изменения в Положение о Федеральной антимонопольной службе»