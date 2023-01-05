. Жителя Слюдянки будут судить за пропаганду запрещенной экстремистской организации «А.У.Е»

20-летнего жителя Слюдянки будут судить за участие и активную пропаганду идеологии «Арестантского уголовного единства» (далее — «А.У.Е»). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении молодого человека. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.2 УК РФ «Участие в деятельности экстремисткой организации». Уголовное дело было возбуждено по материалам Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Иркутской области.

По версии следствия, молодой человек в изоляторе временного содержания в отделе полиции Слюдянки, а в дальнейшем в СИЗО-1 Иркутска, принимал активное участие в деятельности запрещенной экстремистской организации «А.У.Е». Он пропагандировал осужденным и арестованным ее идеологию, разъяснял и толковал присущие ей понятия. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд.