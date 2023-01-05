. Жителя Слюдянки будут судить за пропаганду запрещенной экстремистской организации «А.У.Е»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Жителя Слюдянки будут судить за пропаганду запрещенной экстремистской организации «А.У.Е»

Жителя Слюдянки будут судить за пропаганду запрещенной экстремистской организации «А.У.Е»

Жителя Слюдянки будут судить за пропаганду запрещенной экстремистской организации «А.У.Е»

20-летнего жителя Слюдянки будут судить за участие и активную пропаганду идеологии «Арестантского уголовного единства» (далее — «А.У.Е»). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении молодого человека. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.2 УК РФ «Участие в деятельности экстремисткой организации». Уголовное дело было возбуждено по материалам Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Иркутской области.

По версии следствия, молодой человек в изоляторе временного содержания в отделе полиции Слюдянки, а в дальнейшем в СИЗО-1 Иркутска, принимал активное участие в деятельности запрещенной экстремистской организации «А.У.Е». Он пропагандировал осужденным и арестованным ее идеологию, разъяснял и толковал присущие ей понятия. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Шойгу отдал указания военным прекратить огонь на Рождество
Шойгу отдал указания военным прекратить огонь на Рождество
Жителя Слюдянки будут судить за пропаганду запрещенной экстремистской организации «А.У.Е»
Жителя Слюдянки будут судить за пропаганду запрещенной экстремистской
Новый блок школы в поселке Большой Луг откроют в 2023 году
Новый блок школы в поселке Большой Луг откроют в 2023 году
Названа причина госпитализации Михалкова
Названа причина госпитализации Михалкова
Владимир Путин исполнил мечту семилетнего Давида из Ставрополья, который хотел побывать в военной академии
Владимир Путин исполнил мечту семилетнего Давида из Ставрополья,
Захарова назвала задержание шеф-редактора «Sputnik Литва» «местью за правду»
Захарова назвала задержание шеф-редактора «Sputnik Литва» «местью за
На Xbox в Microsoft Store можно купить 2 игры по цене 1 от издательства Electronic Arts
На Xbox в Microsoft Store можно купить 2 игры по цене 1 от
Путин поручил прекратить огонь на Рождество
Путин поручил прекратить огонь на Рождество
Почему некоторые люди во сне видят свадьбу
Почему некоторые люди во сне видят свадьбу
Дмитрий Харатьян рассказал о своем сыне
Дмитрий Харатьян рассказал о своем сыне
Как узнать судьбу в святочные гадания
Как узнать судьбу в святочные гадания
Принц Гарри нарядился нацистом, по совету брата
Принц Гарри нарядился нацистом, по совету брата

Топ на сегодня

Агата Муцениеце рассказал о смерти своего ребенка
Агата Муцениеце рассказал о смерти своего ребенка
Bloomberg узнал о возможном уходе «Макдоналдс» из Казахстана
Bloomberg узнал о возможном уходе «Макдоналдс» из Казахстана
Во Франции заявили о закрытии сотен предприятий
Во Франции заявили о закрытии сотен предприятий
Анна Семенович собирается завести мужской гарем
Анна Семенович собирается завести мужской гарем
Светлана Бондарчук высказалась о сбежавших звездах
Светлана Бондарчук высказалась о сбежавших звездах

Еще по теме

В Братске будут судить мужчину за убийство и разбой в 2004 году
СК задержал руководителей иркутской организации свидетелей Иеговы
В Иркутске суд рассмотрит дело девяти участников экстремистской организации
Руководитель иркутской фирмы предстанет перед судом за уклонение от налогов