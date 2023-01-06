. 14 случаев, когда люди, бывшие неказистыми подростками, со временем расцвели и стали красавцами
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14 случаев, когда люди, бывшие неказистыми подростками, со временем расцвели и стали красавцами

14 случаев, когда люди, бывшие неказистыми подростками, со временем расцвели и стали красавцами

Кто-то вспоминает детство и подростковые годы с тёплым чувством ностальгии. А для других это время разочарований, ведь некоторые люди расцветают не сразу. Ведь в юности они были неказистыми подростками, над которыми могли смеяться сверстники, но со временем превратились в красавцев, словно гадкие утята в прекрасных лебедей. Мы собрали для вас несколько примеров.

14 лет и 19. Немного подрос

На левой фотографии 12 лет, а на правой — 24 года

17 и 21

10 лет и 18 лет

Спасибо богу за ортодонта!

Примерно 22 года и 25 лет

От 11 до 20 лет

Я многим обязан контактным линзам, брекетам, покраске бровей и тому, как моя линия роста волос как-то сдвинулась вперёд.

28 и 37 лет

Меняться к лучшему и находить свою идеальную форму можно в любом возрасте.

Главное отличие — улучшение моего психического здоровья

21 vs 31

Разница в 12 лет

Разница в год

Девушка поделилась, что похудела на 12 килограммов, и вот как изменилось её лицо.

12 лет и 23 года

Из 14 в 21

18/19 лет и 25

# Интересное
По материалам: twizz

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