14 случаев, когда люди, бывшие неказистыми подростками, со временем расцвели и стали красавцами
Кто-то вспоминает детство и подростковые годы с тёплым чувством ностальгии. А для других это время разочарований, ведь некоторые люди расцветают не сразу. Ведь в юности они были неказистыми подростками, над которыми могли смеяться сверстники, но со временем превратились в красавцев, словно гадкие утята в прекрасных лебедей. Мы собрали для вас несколько примеров.
14 лет и 19. Немного подрос
На левой фотографии 12 лет, а на правой — 24 года
17 и 21
10 лет и 18 лет
Спасибо богу за ортодонта!
Примерно 22 года и 25 лет
От 11 до 20 лет
Я многим обязан контактным линзам, брекетам, покраске бровей и тому, как моя линия роста волос как-то сдвинулась вперёд.
28 и 37 лет
Меняться к лучшему и находить свою идеальную форму можно в любом возрасте.
Главное отличие — улучшение моего психического здоровья
21 vs 31
Разница в 12 лет
Разница в год
Девушка поделилась, что похудела на 12 килограммов, и вот как изменилось её лицо.