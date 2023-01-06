. 3 обряда на Полнолуние: как защититься от бед 7 января 2023 года

Полнолуния обладают особой энергией, и 7 января нас ждет довольно опасный день. Энергетика ночного светила будет не самой дружелюбной, а значит, стоит провести несколько обрядов для своей защиты.

Полнолуние 7 числа будет опасным. Луна в созвездии Рака сильно влияет на эмоции, вызывая частые перепады настроения. Кроме того, Луна займет положение позади Земли, что также не добавляет оптимизма. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести эти сутки в спокойном режиме, чтобы не нарушать энергетики пространства и не провоцировать неприятности.

Обряд на защиту в день Полнолуния

Простым способом уберечься от неприятностей будет использование талисманов сделать их можно своими руками. Для этого понадобятся:

полотняный мешочек;горсть четверговой или обычной соли;листочек мяты;сушеная полынь.

Все ингредиенты кладут в мешочек, плотно завязывают его ниткой и вешают у входной двери. Носить такой талисман можно и в кармане одежды, а также в сумке или рюкзаке. Он защитит от негатива и отведет беды.

Обережный заговор на 7 января

Оградиться от внешнего негатива и не стать жертвой агрессивных личностей поможет заговор, который читают перед выходом из дома. Он звучит так:

«От любых бед ограждаюсь, от злых людей скрываюсь. Не навредить мне никому, счастья не отобрать, негатива на меня не наслать».

Читать заговор можно про себя перед каждой дверью, чтобы никто не смог причинить вреда.

Обряд защиты от бед в день Полнолуния

Уберечься от бед и неприятностей получится благодаря энергетике свечей. Их зажигают во всех помещениях и оставляют гореть примерно полчаса. После этого обязательно проветривают, выходя на улицу на это время. Усилить эффект получится, если помыть полы с добавлением простой соли.