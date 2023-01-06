. Аналитик: Xbox значительно сократит разрыв от Playstation в 2023 году
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Аналитик: Xbox значительно сократит разрыв от Playstation в 2023 году

Аналитик: Xbox значительно сократит разрыв от Playstation в 2023 году


Xbox Series X | S продается значительно лучше Xbox One, при этом во всем мире. Уже прошло 2 года с момента релиза Xbox Series X, а практически во всех регионах до сих пор наблюдается дефицит на мощную новую консоль Xbox. Особенно интересна игрокам Xbox Series X, когда приставка Playstation 5 в целом ряде регионов стала стоить дороже.

Карол Северин, старший аналитик и вице-президент по данным в Midia Research, прогнозирует, что в этом году консоли Xbox значительно сократят разрыв с Playstation:

Неблагоприятный макроэкономический климат хорошо сочетается с кроссплатформенными и аппаратно-независимыми усилиями Xbox, а также с ее стремлением обеспечить соотношение цены и качества и снизить потребность потребителей тратить большие суммы сразу. Сочетание этих факторов означает, что у Xbox больше возможностей для процветания в условиях кризиса, чем у Playstation. В результате Xbox значительно сократит разрыв во владении консолями и их использовании в 2023 году.

Аналитик отдельно отмечает, что Xbox Series S, в качестве оптимальной точки для входа в игровой консольный рынок, сыграет немаловажную роль.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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