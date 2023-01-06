. Анастасия Решетова задумалась о гареме

Модель Анастасия Решетова заговорила об изменах. Анастасии приписывают любовные отношения с арабским шейхом. Предполагают, что за моделью ухаживает саудовский бизнесмен Хассан Джамиль, экс-бойфренд Рианны. После отношений с Тимати, от которых у нее подрастает сын Ратмир, модель решила не выставлять личную жизнь напоказ. Однако зачастую брюнетка публикует шикарные букеты роз и подарки, как бы намекая на то, что за ней ухаживает состоятельный мужчина. Давно поговаривают, что Анастасия встречается с арабским миллиардером Хасаном Джамилем. Однажды их вместе видели на прогулке в Дубае. К слову, в последнее время Решетова часто надолго уезжает в ОАЭ, она также заявляла ранее, что приняла ислам. В ее личном блоге много фотографий в хиджабе на фоне мечетей. Поклонники уверены, что перемены в жизни модели связаны с новым избранником. А недавно звезда медиа выразила свою точку зрения по поводу полигамного брака.«Нормально отношусь к многоженству, но сама бы не хотела быть одной из четырех и даже двух. А вообще, это же не обязательство каждого мусульманина. Не каждый мужчина может себе позволить иметь четырех жен. Любви, времени и денег на всех не хватит. А вообще, если подумать, это спасает от измен на стороне, а также выравнивает ситуацию с преимуществом женского населения над мужским», сказала Анастасия Решетова. Анастасия всячески открещивается от романа с миллиардером, также она пояснила, что сменила веру не ради новой любви, а по зову сердца. «Я не стала мусульманкой из-за мужчины. Человек сам должен прийти к такому решению, а не при помощи кого-то извне», — объясняла экс-возлюбленная Тимати. Фолловеры считают, что Решетова лукавит. Они уверены, что бизнесмен настаивает на том, чтобы их связь оставалась тайной, ведь ранее он скрывал отношения с Рианной. Сейчас модель находится в Дубае, там она встречала Новый год с сыном на яхте. Сегодня она поделилась, что на время передала Ратмира отцу. «Мы с сыночком очень хорошо и активно провели время в Дубае. Провожала его в аэропорт чуть ли не со слезами на глазах. Буду скучать, но прекрасно понимаю, что ему теперь надо побыть в мужской компании», — рассказала Решетова.