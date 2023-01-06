. Ангарский шаман предсказал присоединение двух регионов к России в 2023 году

Заместитель верховного шамана России Артур Цыбиков предсказал, что в 2023 году в состав РФ могут вернуться Аляска и Калифорния. Он отметил, что Америка может разделиться и объявить о суверенитетах нескольких штатов, сообщает Mash.

Кроме того, шаман подчеркнул, что в 2023 году в России не будет происходить каких-либо потрясений, так как страна прошла точку бифуркации и сейчас набирает обороты.

Свое мнение шаман высказал и о специальной военной операции. «Украина — бедная многострадальная страна, государство, наша соседка, в русский мир входит с тяжелыми последствиями, но, я считаю, что будет мир. Он будет очень скоро и нужно немного потерпеть и набраться силы духа», — отметил он.





Видео Mash