. Анна Седокова рассказала о сексуальных утехах

Певица Анна Седокова заявила, что может заниматься сексом круглые сутки. Артистка без стеснения поднимает темы о сексе. Если обычно певица рассказывает о своей интимной жизни, то в этот раз она также раскрыла тайны Ляйсан Утяшевой и Павла Воли. Несколько месяцев назад в интервью Ляйсан Анна призналась, что может заниматься сексом по два часа. «У нас не длится 15 минут. Иногда бы я хотела, чтобы он длился 15 минут, но мой муж ненасытный. Ну правда! Я иногда хочу поменьше», — откровенничала певица. На днях Седокова вновь затронула интимную тему и заявила, что... половой акт растягивался даже на несколько суток. «У супруга большие мячи. Мы занимаемся сексом не каждый день, ну через день, но почему это так всех волнует? Закрылись как-то и занимались сексом два дня! Утяшеву это не удивит, ведь про Волю ходят большие слухи. Все из нашего поколения знают, кто такой Паша Воля!» — с улыбкой сказала 39-летняя артистка в YouTube-шоу «Женский форум».Анна не думала останавливаться и обратилась к ведущим, а также зрителям. «Вы не знаете, кто такой Воля? Вы еще ма-а-аленькие, — протянула Седокова. — Вы, наверное, шутите про молодых, вот у кого большой?» Ответ на свой вопрос исполнительница, которая замужем за 30-летним баскетболистом Янисом Тиммой, не получила, зато отметила, что размер мужского достоинства не важен. «В сексе должно быть по-разному: может быть долго, может быть коротко и ярко. Интим может длиться три минуты, но с эмоциями. Или 12 часов…» — порассуждала Анна.