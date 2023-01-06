. Астролог советует принять смерть всем сбежавшим

Предсказательница считает, что нет никакого смысла срываться с места. Сейчас много разговоров ведется о тех, кто уехал из России. Кто-то просит наказать их, другие же требуют оставить в покое. Астролог Светлана Драган говорит, что от судьбы не скроешься. В последнее время у молодежи все чаще мелькать мысль об отъезде из России. Мол, в Европе и США якобы безопаснее. Но сейчас стало понятно — это далеко не так. Наша страна обладает серьезным потенциалом и способна не только защитить себя, но еще и помочь другим странам. Во время эфира шоу «Пусть говорят» на Первом канале Светлана Драган поделилась тем, что говорят звезды по поводу желания людей уехать из России. «Если кто-то собирается куда-то уехать и спастись… Это как в «Вещем Олеге»: «Ты примешь смерть от коня своего». Есть прописанные вещи, и вопрос тут даже не в месте, а во времени. Если вы способны предвосхитить что-то, то вы и в большом городе выживете, и в небольшом», сказала Светлана Драган. Таким образом, по ее словам, спешить и срываться с места никуда не стоит. Тем более, сделав расклад до 2026 года, она однозначно увидела — ядерного апокалипсиса не планируется. Да, будут серьезные напряженные конфликты, противостояние продолжится, но сторонам хватит мудрости не доводить до критической точки. Между тем, Светлана посоветовала людям больше внимания обращать на семью, родных и близких. В век высоких технологий мы слишком мало проводим время с теми, кто нам дорог и ценен. Также Драган предостерегла всех людей от необдуманных поступков весной — в начале мая случится лунное затмение, которое может негативно повлиять на жизнь людей. Поэтому прежде чем что-то сделать, нужно либо хорошо подумать, либо взять паузу.