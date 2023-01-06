. Быстро и просто: 3 проверенных способа чистки граната

Гранат – это один из самых полезных фруктов. В его составе содержится большое количество магния, кальция, калия, железа, хрома. Ежедневное употребление граната поможет привести в норму давление, укрепить иммунную систему и работу желудочно-кишечного тракта. Далее мы расскажем, как правильно и быстро почистить гранат.

1 способ очистки граната

Этот метод подходит для тех, кому необходимо почистить фрукт для подачи на стол. Для начала стоит аккуратно срезать всю кожуру с плода. Затем сделать несколько вертикальных надрезов не задевая его зернышки. Теперь нужно аккуратно раскрыть фрукт так, чтобы получилась розочка. Перед подачей на стол необходимо срезать все белые перегородки, которые находятся внутри плода.





2 способ

Этот метод отлично подойдет тем, кому нужно приготовить блюдо с использованием граната. Итак, для начала нужно разрезать фрукт на две части, затем взять одну из них, перевернуть вверх кожурой и по ней стучать ложкой, пока все зернышки не выпадут в ранее приготовленную емкость.

3 способ

Для начала необходимо срезать верхнюю часть граната. Затем взять емкость с высокими бортиками и налить в нее воду. Теперь нужно положить в нее плод, и руками разделить на несколько частей. Аккуратно нужно достать зернышки из частей фрукта. После этого необходимо сцедить воду, и все очистки, кроме зерен, выкинуть.