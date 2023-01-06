. Быстро и просто: 3 проверенных способа чистки граната
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Быстро и просто: 3 проверенных способа чистки граната

Быстро и просто: 3 проверенных способа чистки граната

Гранат – это один из самых полезных фруктов. В его составе содержится большое количество магния, кальция, калия, железа, хрома. Ежедневное употребление граната поможет привести в норму давление, укрепить иммунную систему и работу желудочно-кишечного тракта. Далее мы расскажем, как правильно и быстро почистить гранат.

1 способ очистки граната

Этот метод подходит для тех, кому необходимо почистить фрукт для подачи на стол. Для начала стоит аккуратно срезать всю кожуру с плода. Затем сделать несколько вертикальных надрезов не задевая его зернышки. Теперь нужно аккуратно раскрыть фрукт так, чтобы получилась розочка. Перед подачей на стол необходимо срезать все белые перегородки, которые находятся внутри плода.


2 способ

Этот метод отлично подойдет тем, кому нужно приготовить блюдо с использованием граната. Итак, для начала нужно разрезать фрукт на две части, затем взять одну из них, перевернуть вверх кожурой и по ней стучать ложкой, пока все зернышки не выпадут в ранее приготовленную емкость.

3 способ

Для начала необходимо срезать верхнюю часть граната. Затем взять емкость с высокими бортиками и налить в нее воду. Теперь нужно положить в нее плод, и руками разделить на несколько частей. Аккуратно нужно достать зернышки из частей фрукта. После этого необходимо сцедить воду, и все очистки, кроме зерен, выкинуть.

# Общество
По материалам: rsute

Последние новости

Быстро и просто: 3 проверенных способа чистки граната
Быстро и просто: 3 проверенных способа чистки граната
Назван победитель всероссийского конкурса учителей «Классная тема!»
Назван победитель всероссийского конкурса учителей «Классная тема!»
Астролог советует принять смерть всем сбежавшим
Астролог советует принять смерть всем сбежавшим
Дана Борисова грозит мужу новым судом
Дана Борисова грозит мужу новым судом
Как встретить Рождество, чтобы все желания сбылись
Как встретить Рождество, чтобы все желания сбылись
Кристина Асмус поделилась фото в купальнике
Кристина Асмус поделилась фото в купальнике
Наталья Рудова хвастается своей грудью в бикини
Наталья Рудова хвастается своей грудью в бикини
Влад Соколовский рассказал о проблемах после операции
Влад Соколовский рассказал о проблемах после операции
Стал известен результат теста Никиты Михалкова на COVID-19
Стал известен результат теста Никиты Михалкова на COVID-19
Папа Римский Франциск призвал к миру на Украине
Папа Римский Франциск призвал к миру на Украине
Восьмилетний россиянин умер после падения в канализацию
Восьмилетний россиянин умер после падения в канализацию
Ваня Дмитриенко воссоединился с Сашей Айс на фоне слухов о романе с Камилой Валиевой
Ваня Дмитриенко воссоединился с Сашей Айс на фоне слухов о романе с

Топ на сегодня

Рождественский сочельник 6 января 2023 года: сколько блюд должно быть на праздничном столе
Рождественский сочельник 6 января 2023 года: сколько блюд должно быть
Никита Михалков оказался в больнице в тяжелом состоянии
Никита Михалков оказался в больнице в тяжелом состоянии
Дмитрий Харатьян рассказал о своем сыне
Дмитрий Харатьян рассказал о своем сыне
Анастасия Волочкова опять эпатирует публику голом в виде
Анастасия Волочкова опять эпатирует публику голом в виде
Анна Седокова рассказала о сексуальных утехах
Анна Седокова рассказала о сексуальных утехах

Еще по теме

5 признаков сладкого граната + советы, как выбирать фрукт
Ученые назвали самый полезный фрукт осени
Удивительное свойство граната, о котором вы не знали
Врач назвала необходимый для профилактики рака продукт