. Что будет с рублем в 2023 году
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Что будет с рублем в 2023 году

Что будет с рублем в 2023 году
Специалист рассказал прогноз насчет рубля в новом году. Судьба отечественной валюты волнует не только профильных экспертов и специалистов, но и простых россиян. Ведь от курса рубля напрямую зависят цены на импортные товары и продукты, к которым прикипели люди. По прогнозам финансистов, поводов для оптимизма в 2023 году относительно судьбы рубля будет мало. Поскольку в сложившейся ситуации на рынке сырья, вызванного экономическими проблемами, рубль будет дешеветь относительно доллара. Так считает финансовый аналитик Юрий Кравченко. «В 2023 году можно ожидать преобладания факторов для укрепления доллара. Прежде всего, из-за дальнейшего сокращения экспортной валютной выручки под влиянием санкционных ограничений», - объяснил эксперт сайту mk.ru.
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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