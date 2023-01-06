. Дана Борисова грозит мужу новым судом

Ведущая Дана Борисова возмущена поведением бывшего мужа. Телеведущая давно судится с бывшим мужем, бизнесменом Максимом Аксеновым за алименты в отношении общей дочери Полины. Месяц назад суд определил размер выплат. Ежемесячно Аксенов должен перечислять на счет дочери 60 тысяч рублей. Однако мужчина решил проигнорировать свои обязанности. Вместо положенной суммы, он отправил всего 15 тысяч и заблокировал Дану и дочь. «Тому, кто в этом году был плохим мальчиком и вместо 60 тысяч алиментов по суду снова прислал 15 и всех заблокировал, Дедушка Мороз положит под елочку новые судебные иски», — написала Борисова в соцсетях.Напомним, добиться адекватной суммы алиментов Борисовой было не просто. На протяжении четырех лет она судилась с Аксеновым. Мужчина предоставлял справку, что зарабатывает 20 тысяч рублей в месяц, но, по словам телеведущей, это ложь. Как отмечала Борисова, годовой оборот в компании Максима исчисляется миллионами рублей. В итоге, благодаря общественной огласке и настойчивости Даны, ей удалось повысить сумму алиментов до 60 тысяч рублей. По словам телеведущей, содержание дочери обходится ей дорого. 15-летняя Полина заканчивает школу и готовится к экзаменам. К тратам семьи прибавились репетиторы и дополнительные занятия.