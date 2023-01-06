. Для Forza Horizon 5 представили Utopia Gardens, который обещает подарить совершенно новый игровой опыт
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Для Forza Horizon 5 представили Utopia Gardens, который обещает подарить совершенно новый игровой опыт

Для Forza Horizon 5 представили Utopia Gardens, который обещает подарить совершенно новый игровой опыт


Пока Playground Games готовит анонс второго крупного DLC для Forza Horizon 5, игроки продолжают создавать уникальный контент в игре. Известный Youtube-блоггер Don Joewon Song и любитель серии Forza Horizon представил уникальную работу — Utopia Gardens.



Он описывают новую локацию Utopia Gardens следующим образом:

Добро пожаловать в Сады Утопии. Мое видение того, как могла бы выглядеть Forza Horizon 5, если бы она была пропитана утопической красотой. Это мероприятие предназначено для того, чтобы дать вам совершенно НОВЫЙ опыт Forza Horizon 5, и я искренне надеюсь, что вам понравится.

Ниже можно посмотреть, как выглядит Utopia Gardens в Forza Horizon 5, а для самостоятельного изучения Utopia Gardens можно использовать код доступа 958 555 494 (только для класса S1).


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# Технологии
По материалам: newxboxone

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