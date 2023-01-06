. Дмитрий Харатьян рассказал свой секрет молодости

Актер Дмитрий Харатьян признался, с кого берет пример. Звезда фильма «Гардемарины, Вперед!» поделился секретом стройности и молодости. Оказалось, он следует привычкам известного композитора, чтобы всегда оставаться в амплуа романтического героя. Дмитрий Вадимович не прибегает к помощи пластических хирургов, чтобы оставаться в хорошей физической форме. Он лишь следует главным принципам здорового образа жизни, и при этом берет пример с Александра Зацепина, который в столь солидном возрасте по-прежнему бодр и чувствует себя прекрасно. «Расслабляться нельзя! У меня есть кумир в этом плане — это Александр Сергеевич Зацепин. Ему 96 лет, и он на протяжении почти всей своей жизни делает зарядку по 40 минут в день. Я то же самое делаю. Это не просто ритуал или традиция, а уже необходимость. Это работает в системном подходе. Утром физические упражнения, вставать и ложиться желательно в одно время, сон восемь часов», — поделился Харатьян.Кроме того, актер посещает спортивный центр рядом с домом: занимается фитнесом, плаванием, теннисом. Профессия мотивирует артиста выглядеть на все сто, и постоянно уделять внимание спорту, а также правильному питанию, несмотря на сложный гастрольный график. «Если появляется лишний вес, то уже как-то даже неловко становится перед зрителем. Поэтому стараюсь соответствовать амплуа романтического героя. В последних «Гардемаринах» были и скачки, и драки, и даже подводное плавание — это все требовало физической подготовки. Несмотря на то что возраст у меня близок к участникам проекта «Московское долголетие», но образ-то никуда не делся. Это моя ответственность и обязанность перед зрителями», — пояснил Дмитрий Вадимович Teleprogramma.pro. Напомним, у кинозвезды есть двое детей от разных браков. 24-летний Иван пошел стопами отца и уже снялся в нескольких проектах. Старшая Александра имеет два высших образования — экономическое и продюсерское. Уже много лет артист счастлив в союзе с Мариной Майко.