. Дмитрий Харатьян рассказал свой секрет молодости
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дмитрий Харатьян рассказал свой секрет молодости

Дмитрий Харатьян рассказал свой секрет молодости
Актер Дмитрий Харатьян признался, с кого берет пример. Звезда фильма «Гардемарины, Вперед!» поделился секретом стройности и молодости. Оказалось, он следует привычкам известного композитора, чтобы всегда оставаться в амплуа романтического героя. Дмитрий Вадимович не прибегает к помощи пластических хирургов, чтобы оставаться в хорошей физической форме. Он лишь следует главным принципам здорового образа жизни, и при этом берет пример с Александра Зацепина, который в столь солидном возрасте по-прежнему бодр и чувствует себя прекрасно. «Расслабляться нельзя! У меня есть кумир в этом плане — это Александр Сергеевич Зацепин. Ему 96 лет, и он на протяжении почти всей своей жизни делает зарядку по 40 минут в день. Я то же самое делаю. Это не просто ритуал или традиция, а уже необходимость. Это работает в системном подходе. Утром физические упражнения, вставать и ложиться желательно в одно время, сон восемь часов», — поделился Харатьян.
Кроме того, актер посещает спортивный центр рядом с домом: занимается фитнесом, плаванием, теннисом. Профессия мотивирует артиста выглядеть на все сто, и постоянно уделять внимание спорту, а также правильному питанию, несмотря на сложный гастрольный график. «Если появляется лишний вес, то уже как-то даже неловко становится перед зрителем. Поэтому стараюсь соответствовать амплуа романтического героя. В последних «Гардемаринах» были и скачки, и драки, и даже подводное плавание — это все требовало физической подготовки. Несмотря на то что возраст у меня близок к участникам проекта «Московское долголетие», но образ-то никуда не делся. Это моя ответственность и обязанность перед зрителями», — пояснил Дмитрий Вадимович Teleprogramma.pro. Напомним, у кинозвезды есть двое детей от разных браков. 24-летний Иван пошел стопами отца и уже снялся в нескольких проектах. Старшая Александра имеет два высших образования — экономическое и продюсерское. Уже много лет артист счастлив в союзе с Мариной Майко.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

В США высказались о финальном решении Вашингтона по Украине
В США высказались о финальном решении Вашингтона по Украине
Фил Спенсер назван влиятельным мировым бизнес-лидером Variety500 в 2022 году
Фил Спенсер назван влиятельным мировым бизнес-лидером Variety500 в
Дмитрий Харатьян рассказал свой секрет молодости
Дмитрий Харатьян рассказал свой секрет молодости
Командир «Терминаторов» раскрыл особенности работы в Донбассе
Командир «Терминаторов» раскрыл особенности работы в Донбассе
Россиянам рассказали о праве на две пенсии
Россиянам рассказали о праве на две пенсии
Гороскоп от Павла Глобы на 6 января 2023 года: избегайте разногласий и споров
Гороскоп от Павла Глобы на 6 января 2023 года: избегайте разногласий
Анна Седокова рассказала о сексуальных утехах
Анна Седокова рассказала о сексуальных утехах
Евгений Петросян впервые сводил 2-летнего сына в цирк
Евгений Петросян впервые сводил 2-летнего сына в цирк
Музыкальный критик дал совет Валерию Меладзе
Музыкальный критик дал совет Валерию Меладзе
Валентин Юдашкин отпраздновал в Дубае день рождения зятя вместе с женой и дочкой
Валентин Юдашкин отпраздновал в Дубае день рождения зятя вместе с
Настасья Самбурская сменила имидж и снялась обнаженной
Настасья Самбурская сменила имидж и снялась обнаженной
Отец принца Гарри заявляет, что он не его сын
Отец принца Гарри заявляет, что он не его сын

Топ на сегодня

Юлия Савичева была раздавлена Максимом Фадеевым
Юлия Савичева была раздавлена Максимом Фадеевым
Посол Индонезии сообщил о рассмотрении вопроса об использовании карт «Мир»
Посол Индонезии сообщил о рассмотрении вопроса об использовании карт
Пушилин сообщил о переводе почти всех раненных в Макеевке в другие регионы
Пушилин сообщил о переводе почти всех раненных в Макеевке в другие
Опубликованы переговоры польских наемников в зоне спецоперации
Опубликованы переговоры польских наемников в зоне спецоперации
Врач рассказал о вреде отдыха в жарких странах зимой
Врач рассказал о вреде отдыха в жарких странах зимой

Еще по теме

Харатьян рассказал, как он получил роль в «Гардемаринах»
Дмитрий Харатьян рассказал о Михаиле Ефремове
Дмитрий Харатьян заявил, что не должен был играть роль Алеши Корсака в фильме “Гардемарины, вперед!”
Дмитрий Харатьян собирается отправить сына на фронт