. Двое мужчин пострадали при столкновении иномарок в Шелеховском районе

Утром 6 января на 15 километре автодороги Р-258 «Байкал» в Шелеховском районе произошло ДТП. 44-летний водитель автомобиля Toyota Caldina не справился с управлением и столкнулся с машиной Toyota Corolla, которой управлял 33-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области.

Оба водителя получили травмы, им оказали медицинскую помощь. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.