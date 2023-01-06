. Двое мужчин пострадали при столкновении иномарок в Шелеховском районе
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Двое мужчин пострадали при столкновении иномарок в Шелеховском районе

Двое мужчин пострадали при столкновении иномарок в Шелеховском районе

Утром 6 января на 15 километре автодороги Р-258 «Байкал» в Шелеховском районе произошло ДТП. 44-летний водитель автомобиля Toyota Caldina не справился с управлением и столкнулся с машиной Toyota Corolla, которой управлял 33-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области.

Оба водителя получили травмы, им оказали медицинскую помощь. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

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По материалам: irk

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