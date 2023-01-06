. Евгений Петросян впервые сводил 2-летнего сына в цирк

Юморист Евгений Петросян поделился редкими фото с сыном Ваганом, которого привел на детское представление в цирке. Евгений Петросян отправился с сыном на красивое представление — он привел Вагана в московский цирк на детское представление «Заколдованная». Артист отметил, что хотя наследник еще совсем маленький — в марте ему исполнится всего три годика – мальчик уже может оценить такие мероприятия и ведет себя как взрослый, воспитанный зритель.«Наш так называемый легкий (но очень трудный) жанр необходим народу для легкости на душе, а в трудную годину – для облегчения. И артисты цирка, кроме того, что они таланты, еще и работяги. Бог их всех храни! Ваган стал театральным ребенком – в театре ведет себя как взрослый внимательный зритель. А в цирке не побоялся покормить сушками из рук слонов, лошадей и даже меня!»— похвалился счастливый отец.А поклонники отметили, как похожи папа и его сын: просто один профиль. Но глаза у мальчика как у мамы, Татьяны Брухуновой. «Замечательное, трогательное фото с папой. Ваган видно, что будущий театрал!», «Еще малюткой был. А уже такой смышленыш!», «Папин сын, а глаза мамины», «Ваш сын очаровашка» — отметили поклонники.Появление на свет маленького Вагана, сына Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой, в 2020 году наделало много шума. Пара несколько месяцев скрывала его существование, и только в день своего 75-летия Евгений Ваганович рассекретил эту потрясающую новость, разместив на своей страничке в социальных сетях фотографию с малышом, которому на тот момент было уже полгода.