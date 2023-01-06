. Евгений Петросян впервые сводил 2-летнего сына в цирк
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Евгений Петросян впервые сводил 2-летнего сына в цирк

Евгений Петросян впервые сводил 2-летнего сына в цирк
Юморист Евгений Петросян поделился редкими фото с сыном Ваганом, которого  привел на детское представление в цирке. Евгений Петросян отправился с сыном на красивое представление — он привел Вагана в московский цирк на детское представление «Заколдованная». Артист отметил, что хотя наследник еще совсем маленький — в марте ему исполнится всего три годика – мальчик уже может оценить такие мероприятия и ведет себя как взрослый, воспитанный зритель.
«Наш так называемый легкий (но очень трудный) жанр необходим народу для легкости на душе, а в трудную годину – для облегчения. И артисты цирка, кроме того, что они таланты, еще и работяги. Бог их всех храни! Ваган стал театральным ребенком – в театре ведет себя как взрослый внимательный зритель. А в цирке не побоялся покормить сушками из рук слонов, лошадей и даже меня!»— похвалился счастливый отец.
А поклонники отметили, как похожи папа и его сын: просто один профиль. Но глаза у мальчика как у мамы, Татьяны Брухуновой. «Замечательное, трогательное фото с папой. Ваган видно, что будущий театрал!», «Еще малюткой был. А уже такой смышленыш!», «Папин сын, а глаза мамины», «Ваш сын очаровашка» — отметили поклонники.
Появление на свет маленького Вагана, сына Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой, в 2020 году наделало много шума. Пара несколько месяцев скрывала его существование, и только в день своего 75-летия Евгений Ваганович рассекретил эту потрясающую новость, разместив на своей страничке в социальных сетях фотографию с малышом, которому на тот момент было уже полгода.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Россиянам рассказали о праве на две пенсии
Россиянам рассказали о праве на две пенсии
Гороскоп от Павла Глобы на 6 января 2023 года: избегайте разногласий и споров
Гороскоп от Павла Глобы на 6 января 2023 года: избегайте разногласий
Анна Седокова рассказала о сексуальных утехах
Анна Седокова рассказала о сексуальных утехах
Евгений Петросян впервые сводил 2-летнего сына в цирк
Евгений Петросян впервые сводил 2-летнего сына в цирк
Музыкальный критик дал совет Валерию Меладзе
Музыкальный критик дал совет Валерию Меладзе
Валентин Юдашкин отпраздновал в Дубае день рождения зятя вместе с женой и дочкой
Валентин Юдашкин отпраздновал в Дубае день рождения зятя вместе с
Настасья Самбурская сменила имидж и снялась обнаженной
Настасья Самбурская сменила имидж и снялась обнаженной
Отец принца Гарри заявляет, что он не его сын
Отец принца Гарри заявляет, что он не его сын
Максим Галкин - «выродок», заявил Рогозин
Максим Галкин - «выродок», заявил Рогозин
Принц Гарри рассказал о своем первом сексе
Принц Гарри рассказал о своем первом сексе
Россиянки массово отправились рожать в Аргентину
Россиянки массово отправились рожать в Аргентину
Германия передаст Украине батарею Patriot
Германия передаст Украине батарею Patriot

Топ на сегодня

Юлия Савичева была раздавлена Максимом Фадеевым
Юлия Савичева была раздавлена Максимом Фадеевым
Посол Индонезии сообщил о рассмотрении вопроса об использовании карт «Мир»
Посол Индонезии сообщил о рассмотрении вопроса об использовании карт
Израненный звезда "Мстителей" показал себя после того, как попал под гусеницы снегоуборочной машины
Израненный звезда "Мстителей" показал себя после того, как
Опубликованы переговоры польских наемников в зоне спецоперации
Опубликованы переговоры польских наемников в зоне спецоперации
Пушилин сообщил о переводе почти всех раненных в Макеевке в другие регионы
Пушилин сообщил о переводе почти всех раненных в Макеевке в другие

Еще по теме

Евгений Петросян растрогал снимком с уткнувшимся в его плечо сыном
Евгений Петросян растрогал редким фото подросшего сына
Татьяна Брухунова запечатлела Петросяна с 2-х летним сыном около театра
Евгений Петросян запечатлелся с 2-летним сыном на отдыхе в Турции