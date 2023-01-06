. Фил Спенсер назван влиятельным мировым бизнес-лидером Variety500 в 2022 году





Каждый год американский еженедельник по миру шоу-бизнеса Variety публикует Variety500 — это список самых влиятельных мировых бизнес-лидеров в различных направлениях развлекательной и медиа-индустрий: музыка, игры, фильмы и прочее. Глава Microsoft Gaming Фил Спенсер уже попадал в список Variety500 в 2018 и 2019 году, оказался он в этом списке и по итогам 2022 года.

В заметке на сайте Variety500 отмечается, что руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер в 2022 году объявил о слиянии Xbox и Activision Blizzard, и это стало одной из главных новостей для игровой индустрии на весь год. Завершить сделку в 2022 году Microsoft так и не смогла, и в ряде регионов у нее имеются сложности с одобрением со стороны антимонопольных органов. Тем не менее, Фил Спенсер оказал серьезное влияние на игровую индустрию в 2022 году.





Стоит сказать, что Спенсер стал не единственным из команды Xbox, кто вошел в Variety500 в 2022 году. Премии также удостоилась Сара Бонд — вице-президент по организации игровой экосистемы.