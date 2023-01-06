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Global Firepower: ВСУ вошли в топ-15 сильнейших армий мира

Global Firepower: ВСУ вошли в топ-15 сильнейших армий мира

Специализированный портал Global Firepower включил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в перечень 15 сильнейших армий планеты Земля, улучшив позиции Киева на семь строчек. По итогам 2022 года ВСУ опередили Польшу, Израиль и Австралию.

В 2021-м году Вооруженные силы Украины занимали 22-е место в рейтинге. Авторы рейтинга подчеркнули, что украинская армия поднялась на 15-е место благодаря сопротивлению российской армии в ходе специальной военной операции, а также в связи с масштабными финансовыми и военными поставками из западных стран.


Список из 15 сильнейших армий мира:


США;
Россия;
Китай;
Индия;
Великобритания;
Южная Корея;
Пакистан;
Япония;
Франция;
Италия;
Турция;
Бразилия;
Индонезия;
Египет;
Украина.

Важной составляющей поддержки Украины является поставка боеприпасов для систем, которые имеются у ВСУ. Потребность ВСУ в таком вооружении огромна. Западные союзники ведут непрерывный диалог по конкретным системам, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о том, нужно ли передавать Киеву ракеты средней дальности.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря побывал в США, где выступил перед Конгрессом. Он сказал, что не станет "просить американских военных биться вместо нас", а ВСУ и сами "могут управлять американскими танками прекрасно".

Что касается поддержки со стороны США, то Зеленский отказался считать беспрецедентное вливание американских денег в Киев "благотворительностью". По его мнению, это "инвестиции в глобальную безопасность и демократию". Тут же он потребовал не прекращать финансирование, добавив, что Киев все еще нуждается в поставках оружия.

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По материалам: uposters.ru

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