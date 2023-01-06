. Гороскоп от Анжелы Перл на 6 января 2023 года: сохраняйте душевное равновесие

Анжела Перл не обещает лёгкий день. 6 января будет напряжённым для многих знаков зодиака. Его рекомендуется провести спокойно, сохранив душевную гармонию. Культурные и религиозные мероприятия будут очень кстати. Нежелательно впадать в отчаяние. Только анализ причин неудач и нахождение путей их устранения помогут исправить положение.

Гороскоп на 6 января для знаков стихии Огня





Овен

Для этого знака зодиака важно придерживать свои негативные эмоции. Повлиять на работу могут и апатия, снижение жизненной активности, блуждание «в облаках». Поддержать и ободрить может любимый человек. Рекомендуется большую часть своего времени провести за приятными беседами, совместными прогулками.

Лев

Льву удастся сохранить гармоничное равновесие. Накануне большого религиозного праздника многие дела у этого знака будут проходить на творческом подъёме. Удачен будет и активный отдых с семьёй, романтичные отношения. Этот знак зодиака почувствует прилив сил и обновление чувств.

Стрелец

День будет удачен для разработки и стратегий будущих дел и свершений. Возможен и прогресс в финансовой сфере. Астролог советует только избегать рискованных предприятий. Для любви и общения не очень удачное время. Стрельцы «заморозили» своё сердце, в данный день они непробиваемы для противоположного пола. Их колкости и ворчливость по любому поводу могут испортить уже налаженные контакты и отношения.

Гороскоп на 6 января для знаков стихии Земли





Телец

Хороший продуктивный день, особенно его вторая половина. В любых делах желательно проявлять ответственность и активность. Это не останется без внимания. В личной жизни возможны события, несущие яркие эмоции.

Дева

Планеты благоволят к представителям этого знака. Если не выпускать инициативу из своих рук, то можно найти выход даже в непростых ситуациях. Не исключены полезные информационные сообщения или советы коллег, которые дадут подсказку в некоторых делах. Найдётся время и для приятного времяпрепровождения с любимым человеком.

Козерог

Финансовые траты данного дня не будут оправданы. Да и в профессиональной деятельности всё будет идти не очень гладко. Главное – не потерять боевого духа, не впасть в уныние. Зато в любовной сфере будет наблюдаться подъём. Душевная предрасположенность к флирту, романтике 6 января дадут Козерогу возможность с удовольствием провести вечер. Здесь важно не переиграть с чувствами, не давать повод для ревности.

Гороскоп на 6 января для знаков стихии Воздуха





Близнецы

Активный день сулят планеты этому знаку. Таланты и способности Близнецов засияют, как огни на рождественской ёлке. Вот только важные решения нужно принимать осторожно, продумав всё до мелочей. В личной жизни одинокие Близнецы должны быть готовы к неожиданным встречам и возможным переменам. А вот у семейных представителей этого знака их вольное поведение может вызвать недовольство второй половинки.

Весы

Непростой день. Придётся внимательно рассматривать все поступающие предложения в бизнесе. Они могут быть как прибыльными, так и разорительными. Препятствия могут появляться и со стороны партнёров или начальства. В семейных делах также могут возникнуть разногласия по некоторым вопросам. Немного может ухудшиться самочувствие. Поберечь стоит верхние дыхательные пути.

Водолей

Вероятны разногласия с близкими, не всегда получается найти общий язык. Нужно постараться идти на уступки, если это возможно. На работе легко будут даваться переговоры, от которых будет зависеть дальнейшая карьера и заработок. Главное – быть внимательными и собранными. Вечер хорош для развлечений в привычной компании.

Гороскоп на 6 января для знаков стихии Воды





Рак

Возможно, на пути будут некоторые трудности, поэтому события будет сложно предугадать. Главное – придерживаться позитивного настроя и не бояться трудностей. Может быть, придется менять планы и подстраиваться под ситуацию. Близкие люди могут попросить помощи, где пригодятся опыт и знания.

Скорпион

Много мелких дел ожидается по работе. Важно не нервничать и постараться все решить вовремя. Не исключены случайные знакомства, которые окажутся полезными. В личных отношениях нужно проявить инициативу, чтобы улучшить взаимоотношения. Можно планировать поездки или дальние путешествия, яркие эмоции и смена обстановки пойдет только на пользу.

Рыбы

Эмоциональное состояние может быть нестабильным. Желательно не планировать ничего важного и серьезного. Вдохновение и прилив сил принесет активный отдых или занятия спортом. Во второй половине дня лучше заняться решением семейных вопросов, которые накопились. Вечер располагает к романтическим свиданиям.