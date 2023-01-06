. Гороскоп от Тамары Глобы на 6 января 2023 года: кого из знаков зодиака ждет трудный день

6 января многих представителей знаков зодиака ждет трудный и эмоционально напряженный день. Некоторые события и обстоятельства будут проверять их на прочность и выдержку. В этот день необходимо проанализировать свои действия, чтобы понять, из-за чего на пути к целям возникают препятствия и как их можно обойти.

Астропрогноз на 6 января от Тамары Глобы для огненных знаков





Овен

Овны в этот день могут получить очень важные для них сведения, однако пускать их в ход пока нельзя. Лучше занять выжидательную позицию, и дать Вселенной возможность самостоятельно расставить все на свои места. В это время можно устроить себе отдых и помечтать в полную силу.

Лев

Львы в этот день могут столкнуться с лицемерами и лжецами, которые не выполняют свои обязательства и обещания. Важно извлечь из этой ситуации правильный урок, и больше не попадаться в подобную ловушку. Тамара Глоба советует Львам верить только в те сведения, которые являются проверенными. Не стоит вступать в разговоры и конфликты с людьми, которые отрицают подтвержденные факты и не принимают чужого мнения.

Стрелец

Стрельцам в это время следует быть более великодушными к окружающим, особенно к близким для них людям. Нужно дать им еще одни шанс, доказать свою привязанность и любовь. Не стоит жалеть для них ни времени, ни сил — лучше выслушать их и постараться понять. Вполне вероятно, что эти люди просто смотрели на ситуацию под другим углом, и еще есть шанс все исправить.

Астропрогноз на 6 января от Тамары Глобы для земных знаков





Телец

Тельцам рекомендуется посвятить этот день себе любимым и насладиться релаксом. Можно отправиться в места, где им всегда хорошо, или же заняться любимым занятием (хобби). День отлично подходит для романтических свиданий и новых знакомств. Самобичевание в этот день не принесет пользы, лишь ухудшит настроение Тельцам.

Дева

Девам Тамара Глоба советует уделить большое внимание своим обязанностям на работе и дома. Очень важно взять во внимание все детали, даже самые мелкие, чтобы не пропустить чего-то важного. День хорош для того, чтобы устроить дома вечеринку. Если что-то пойдет в этот момент не так, как планировалось, главное – не сорваться и вести себя сдержанно. Позволительно также в это время совершать пешие прогулки на свежем воздухе — это поспособствует сосредоточенности Дев.

Козерог

Козерогам предстоит не самый легкий день. Многим представителям данного знака зодиака Тамара Глоба советует быть менее категоричными и непреклонными в это время. Нужно находить компромисс и уступать своему партнеру, если они не хотят продолжать свой жизненный путь в одиночку. Еще Козерогам придется решить очень важную проблему в этот день, не стоит спешить в этом вопросе.

Астропрогноз на 6 января от Тамары Глобы для воздушных знаков





Близнецы

Некоторые Близнецы могут почувствовать раздражение и негодование 6 января, поскольку их будут раздражать люди, у которых нет цели в жизни, и они ничего не делают для своего развития. Если Близнецы хотят сделать что-то хорошо, то лучше сделать это самостоятельно, поскольку на помощь со стороны в этот день рассчитывать не нужно.

Весы

Весам предстоит трудный день, поскольку велика вероятность возникновения конфликтов в личной жизни. Партнеры Весов могут вызвать у них ярость, но умение сглаживать углы поможет Весам избежать крупного скандала. День хорош для путешествий, поездок и деловых командировок. Вечером рекомендуется приготовить что-нибудь вкусненькое своим домочадцам.

Водолей

Водолеям Тамара Глоба сулит вполне благоприятный день, особенно в плане коммерческой деятельности. В этот день позволительно начинать любые новые проекты, продвигать свои идеи и планы. Главное – порешать все деловые вопросы в первой половине дня. Поскольку после обеда Водолеям необходимо уделить внимание своим родным и близким.

Астропрогноз на 6 января от Тамары Глобы для водных знаков





Рак

Ракам следует провести этот день для себя. Позволительно устроить себе отдых и релакс, чтобы восстановить утраченные силы и энергию. Тамара Глоба отметила, что этим людям позволительно потакать всем своим капризам 6 января. В личной жизни Раков все будет стабильно, жизненный потенциал возрастет.

Скорпион

Скорпионам следует воздержаться от разных соблазнов в этот день, поскольку последствия их слабости могут оказаться весьма серьезными и жестокими. Звезды рекомендуют Скорпионам прислушаться к голосу своего разума 6 января и не делать глупостей. Не рекомендуется также начинать какие-либо новые дела и проекты, лучше перенести это занятие на следующую неделю.

Рыбы

Рыбам в этот период следует контролировать свои слова и поступки, чтобы впоследствии не жалеть о содеянном. Возможно, Рыбам придется проявить гибкость в общении с кем-то из родных, но в данном случае это единственный правильный вариант. Вполне возможно, что Рыбы отправятся в путешествие или поездку 6 января. Перетруждать себя физическими нагрузками в это время нежелательно.