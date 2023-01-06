. Яна Поплавская набросилась на Александра Гудкова

Артист Александр Гудков угодил в скандал. Пародия актера на песню певца SHAMAN «Я русский!» не на шутку разозлила общественность. Публичные персоны распекли ведущего, в стороне не осталась и Яна Поплавская. 55-летняя актриса одной из первых прокомментировала клип Гудкова «Я узкий!». Поплавская была шокирована выпадом шоумена. «Фрик по имени А. Гудков (даже мерзко упоминать это имя) снял поганую пародию на клип музыканта SHAMAN «Я русский!» Там, с его точки зрения, все умно и смешно. И самое веселое, видимо, высмеять нашу любовь к Родине», — возмущалась она. К слову, тогда Гудкову угрожал штраф или срок от 2 до 5 лет, о чем просил прокуратуру председатель общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков. Однако на данный момент неизвестно, как продвигается дело. Более того, соведущий шоу «Вечерний Ургант» вернулся в Россию и даже ходит по вечеринкам. Это разгневало Поплавскую.«Обожаю нашу страну! Самая свободная страна в мире! Американцы завидуют. Здесь можно делать что угодно, и тебе ничего за это не будет. Можно даже унизить всю нацию, назвав русских «узкими». Тебе даже это простят, и ты будешь гулять по тусовкам, где тебя радостно встретят и зацелуют. И у тебя все будет хорошо. Вот такая страна свобод и равных возможностей!», сказала Яна Поплавская. К слову, с артисткой полностью солидарен Вячеслав Манучаров. Актер назвал комика предателем Родины, он удивлен, что ему удавалось продвигать свое творчество долгое время. «Ведущий, кавээнщик Гудков, который снимал абсолютно пошлые и чудовищные клипы про фекалии, мочу, делая героев из маньяков, проституток, извращенцев. Они не понимают, что нашей стране в большей части чужды их ориентиры, вкусы, ценности. Тем не менее, это считается номером один. Удивительно… Эта пятая колонна уверена в своей правоте, в том, что несет доброе и светлое. Но они только разрушают страну», — отмечал он в своем шоу на YouTube «Эмпатия Манучи».