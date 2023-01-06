. Как изменятся цены на популярные в России автомобили в 2023 году

К концу прошлого года средневзвешенные цены на машины в России возросли приблизительно на 22%, а по конкретным позициям стоимость увеличилась на 30% и более. Опрошенные порталом Autonews.ru эксперты спрогнозировали стоимость автомобилей в 2023 году.

Предположительно, цены на авто возрастут из-за декабрьского падения курса рубля: в таких обстоятельствах стоимость обычно "подтягивается" вслед за долларом и евро. Ещё одна причина повышения цен – инфляция: по итогам прошедшего года она превысила 12%, а в наступившем, по информации Банка России, выйдет на отметку в 12-13%.

Отдельные автоконцерны уже сообщили о планах повысить цены. Так, президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов анонсировал более высокие ценники на новые автомобили Lada, которые будут производиться на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Точных цифр глава компании не назвал, однако уточнил, что рост цен будет ниже уровня прогнозируемой инфляции.

Автомобильные дилеры прогнозируют подорожание машин на 7-10%.



"В начале 2023 года цены на автомобили вырастут примерно на 10%. Если с 1 января бренды, как правило, повышали стоимость авто на 3-4% из-за инфляции, то уже сейчас ряд производителей заявил о росте цен на 7%", – поделился директор холдинга "Автодом" Андрей Ольховой.

Отдельные дилерские центры отрицают накрутки на фоне дефицита, поскольку маржа дилера в изменении ценообразования фактически не участвует. О том, что стоимость большинства автомобилей серьезно не поднимется, рассказал директор по продажам новых автомобилей компании "Рольф" Максим Златокрылец.



"Мы не планируем какого-либо повышения цен. В настоящий момент, официальные поставки новых автомобилей в Россию осуществляются только по китайским брендам. Цены на автомобили в 2023 году будут зависеть от следующих факторов: российское законодательство (необходимость установки ЭРА-ГЛОНАСС, стоимость растаможки, требования к автомобилям), курс валюты, стоимость логистики и транзакционные издержки. Маржа дилера в изменении ценообразования носит минимальный характер. Так как дилер ориентирован, прежде всего, на объем продаж и высокую оборачиваемость капитала", – заявил он.

Ведущий радиопрограммы "Народный тест-драйв" станции "Вести ФМ" Александр Андреев предположил, что у официальных автопродавцов уже не осталось вариантов для повышения цен. В конкуренцию с "официалами" вступают частники, везущие машины по параллельному импорту.

Директор компании "Фреш Авто" Денис Мигаль добавил, что дефицит новых иномарок и инфляцию помогло бы нивелировать возвращение ряда зарубежных брендов в РФ и упрощение схемы ввоза авто по параллельному импорту. Тем не менее возобновления работы иностранных автоконцернов он пока не ожидает. "Серые" же машины дилеры до сих пор ввозят преимущественно через схемы с физическими лицами из-за высоких таможенных платежей и НДС.

После февраля 2022 года в России значительно подорожали все составляющие части автомобилей – запчасти, шины, расходники, а также сами авто, в том числе подержанные. Эксперты проанализировали динамику стоимости самых популярных машин на вторичном рынке.