. Как найти интересную работу в 2023 году

Федеральный проект «Содействие занятости» продлен на два года. Предполагается, что в 2023 году в рамках программы новые профессии освоят не менее 138 тысяч человек, а в 2024 году — еще не менее 104 тысяч человек.

В 2021 году самой популярной была программа «Таргетолог и SMM-специалист», сообщается на сайте кабмина. Также в топ-5 вошли фитнес-тренер, специалист по государственным закупкам, работе на электронных торговых площадках и маркетплейсах, кадровое администрирование и графический дизайн в рекламе и сувенирной продукции.

Напомним, пройти переобучение и получить дополнительное профобразование могут:

безработные, зарегистрированные в центре занятости;сотрудники под риском увольнения;люди старше 50 лет и предпенсионеры;женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет и безработные мамы детей-дошкольников;граждане Украины, которые получили удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ.

Кроме того, переучить за счет бюджета могут молодых людей до 35 лет, если они учатся на последних курсах вузов и колледжей, но работы по специальности для них нет, или они уже закончили обучение, но не смогли трудоустроиться в течение четырех и более месяцев. Последняя норма действует и в отношении тех, кто закончил военную службу.

Также в этом году в России обновили перечень рабочих профессий и должностей, на которые проводят профессиональное обучение — это короткие программы повышения квалификации, профессиональной подготовки или переподготовки.

«Обучаться по таким программам могут люди любого возраста, в том числе и те, кто работает, но хочет сменить сферу деятельности, или те, кто по каким-то причинам остался без работы», — рассказал «Парламентской газете» директор департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения Виктор Неумывакин.

Получить актуальную профессию могут даже школьники, отметил эксперт. Их бесплатно учат по программе «Первая профессия». Много бюджетных, то есть бесплатных, программ для безработных, они получают новые навыки по программам Минтруда. «Если же говорить о таком востребованном профессиональном обучении, как на водителя, то оно чаще всего платное», — отметил эксперт.

В обновленном перечне рабочих профессий 325 новых направлений, например машинист полиграфического оборудования, механик по обслуживанию съемочной техники, сообщил Неумывакин. «Очень много профессий в сфере транспорта, например, помощник машиниста электропоезда метрополитена или прессовщик колесных пар. Появились и такие современные профессии, как барбер, бровист, визажист, косметик-эстетист по уходу за лицом и другие», — сказал он.

Материал полностью будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.