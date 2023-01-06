. Как правильно отметить Рождество в 2023 году

Наступает священный праздник для многих людей. Совсем скоро наступит древнейший христианский праздник, который был установлен во времена учеников Иисуса Христа — апостолов. По традиции семьи собираются вместе, поэтому у многих россиян с этим днем связаны теплые воспоминания. 25 декабря Рождество Христово празднуют католики, а по новому стилю оно отмечается 7 января. В 2023 году оно пройдет в тот же день, на этот раз он выпадает на субботу. К слову, в России праздновать Рождество официально стали лишь в 1991 году, так он стал нерабочим днем. До этого при советской власти правила были другие: дата переносилась какое-то время, но вскоре его и вовсе убрали из календаря. В православии этот праздник считается одним из самых важных. В этот день вспоминают о рождении во плоти Иисуса Христа от Девы Марии. Богослужения, посвященные этой дате, проходят накануне, всю ночь и утро. Также заканчивается 40-дневный Рождественский пост, во время которого верующие готовятся к этому торжеству. Согласно традиции, 6 января нельзя садиться за стол до появления первой звезды. А на следующий день обращаются друг к другу со словами: «Христос родился!». В ответ нужно сказать: «Славим его!». Люди собираются в кругу близких за большим праздничным столом. Далее следует неделя Святок. В это время рекомендуется помогать нуждающимся, а также видеться с родными людьми. Также в этот период поют духовные песни, а девушки устраивают гадания на суженого. За эту неделю дети, девушки и юноши колядуют. Они надевают костюмы ряженых и обходят дома с песнями, за что получают вкусности. Не стоит держать стол пустым, на нем должен быть обрядовый калач, которым можно угощать колядующих. Также есть некоторые приметы: например, если на улице во время Рождества оттепель, то весна будет холодная. Также перед завтраком нельзя пить воду — из-за этого целый год будет жажда. Нужно подготовить и соответствующий наряд — желательно светлый, так как это значит, что вам будут приносить только хорошие новости. Важно добавить, что в этот день важно сделать близким презенты. Это могут быть игрушки, ладанки, книги со сказками, рождественский венок, елочные украшения, рукавицы, халат и многое другое, пишет Voice.