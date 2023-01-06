. Как встретить Рождество, чтобы все желания сбылись
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Как встретить Рождество, чтобы все желания сбылись

Как встретить Рождество, чтобы все желания сбылись
Предсказательница рассказала, как встретить рождество. Считается, что канун Рождества — это время, когда возможно привлечение в свою жизнь добрую энергию. Как загадывать желание на Рождество правильно, так, чтобы оно было исполнено? Используйте проверенные старинные ритуалы. О них подробно рассказала звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова. Способ 1 Это простой и действенный способ. Издавна наши предки были уверены, что в Рождественскую ночь небеса открыты и готовы внимать просьбам людей. Сейчас говорят, что в светлые дни начала года становится открытым особенный информационный портал. Любой из нас может прийти в церковь, поставить свечу и попросить об исполнении того, что кажется необходимым. Способ 2 В ночь на Рождество в одиночестве выйдите из дома и найдите тихий уголок вдали от людей и источников света. Смотрите в небо, соединитесь мысленно со Вселенной, растворитесь в ней. Вспомните те желанные вещи, что вам хочется получить в новом году. Постарайтесь не просто воспроизводить их в мыслях. В своих ощущениях нужно перенестись в тот момент, когда ваше желание уже исполнено. Что происходит в эти мгновения? Как чувствуете себя, получив желаемое? Вернувшись домой, зажгите припасенную заранее свечу, на воске которой вы начертали символы, обозначающие цели. Пусть свеча станет маяком, притягивающим исполнение загаданного. Ночь перед Рождеством: как превратить мечты в реальность Способ 3 Этот способ считают одним из наиболее эффективных. Вам потребуются: разноцветные свечи; свечи белого цвета; предметы — символы природных стихий; бумага для записей; ароматическое масло. Символами стихий Огня, Земли Воды и Воздуха могут служить различные вещи. Воздух может символизировать перышко. Воду символизируют ракушки или рисунок с начертанными волнистыми линиями. Символом Земли станет любой понравившийся вам камень. Символом Огня служат свечи белого цвета. Их должно быть четыре. Цветные свечи стоит выбирать внимательно. Подумайте, что вы хотите привлечь в свою жизнь. Синий цвет символизирует мудрость, красный — любовь, зеленый — материальный достаток. Фиолетовый цвет связывают со счастьем, а розовый — с интересными знакомствами. «В ночь перед Рождеством ополосните руки водой, нанесите на них несколько капель ароматного масла и подойдите в темноте к окну. Пусть свет звезд и отблески мерцающих фонарей помогут отпустить ненужные мысли», рассказала Кажетта Ахметжанова. По углам стола должны быть установлены свечи белого цвета, по краям — предметы, символизирующие стихии. Когда все окажется на своих местах, присядьте и напишите на бумажном листе желание. Чем точнее будет описание, тем с большей вероятностью оно исполнится. После этого попросите стихии природы о помощи. Говорите простыми словами. Залог успеха — искренность и уверенность в том, что все сбудется. Поставьте разноцветные свечи поверх листка, где изложена просьба. Зажгите их. Наблюдая за изменениями пламени, ощутите, как ваше желание уже исполняется. Должно сформироваться ощущение полной уверенности в том, что вы достигнете своей цели. По окончании ритуала спрячьте бумагу, покрытую брызгами разноцветного воска, и сохраните ее в укромном месте.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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