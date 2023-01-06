. Как выжить в грядущие морозы

Совсем скоро наступят сильные холода по всей России. «Обвал» холода в России случится шестого января и продлится пять дней, заявил Роман Вильфанд, руководитель Гидрометцентра России, передает ТАСС. По словам эксперта, самая холодная погода в ближайшие дни будет в Магаданской области, Якутии и на Чукотке, где температура будет опускаться до 48-53 градусов мороза. В Москве морозы будут держаться на уровне 20-22 градусов, в рождественскую ночь — до 27 градусов. Такие низкие температуры чреваты обморожениями, говорит Валерий Вечорко, главный врач столичной клинической больницы №15 им. Филатова, в своем Telegram-канале. Доктор говорит, что к обморожению могут привести длительное отсутствие движения (например, при ожидании транспорта на остановке), тесная обувь, влажная одежда, отсутствие головного убора, ослабленное состояние организма после болезни. «Держите ноги в тепле. Обувь должна быть свободной, непромокаемой, на толстой подошве. В сильные морозы надевайте шерстяные носки, носите теплые варежки, т. к. пальцы рук замерзают быстрее всего», — пишет врач. И, помимо уже названных, дает ряд других ценных советов. Закрывайте уши и лицо. Натягивайте шапку на лоб и закрывайте лицо шарфом так, чтобы оставались открытыми только глаза. Если замерзли, начинайте двигаться: трите руки друг о дружку, стучите ногами, шевелите пальцами ног, прыгайте, делайте круговые движения руками. Постарайтесь быстрее добраться домой или в любое теплое помещение. В случае обморожения необходимо: аккуратно снять обувь и одежду, надеть сухое белье; укутаться в одеяло, выпить теплый чай, чтобы организм постепенно отогревался изнутри. В случае сильного обморожения вызвать скорую медицинскую помощь. Нельзя: пить спиртное для согревания, растирать кожу, пользоваться грелкой или делать согревающие компрессы, теплые ванночки и, наконец, не смазывайте кожу маслами или жирами!